Açık cezaevine geçiş zorlaşacak

En son yaşanan Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayı toplumda bir infiale yol açtı. Özellikle katilin toplam 23 yıl hapis cezası bulunan, infazı devam ederken yönetmelik hükümleri gereği kapalı cezaevinden açık cezaevine nakledilen ve akabinde açık cezaevinden firar ederek Ceren'in öldürme fiilini işlemesi, açık cezaevine geçiş ile ilgili uygulamaları yeniden gündeme getirdi.

Bu konuda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklamalarda bulundu. Gül katilin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçmesi işleminde sorumluluğu bulunan kamu görevliler hakkında soruşturma açılacağını ve ihmali olanların cezalandırılacağını belirtti.

Öte yandan bakanlık yetkililerinden elde edilen bilgilere göre açık cezaevine geçiş ile ilgili mevzuat hükümleri yeniden değerlendirilecek. Açık cezaevine her suçlunun geçemeyeceğini, mükerrir suçların geçmesini engelleneceğini ve en önemlisi, açık cezaevine geçme kararı cezaevi idaresinden alınıp, infaz hakimliğine, yani hakim kararıyla hükümlünün kapalı ceazevinden açık cezaevine geçmesi sağlanacak.