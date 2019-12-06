1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öldürülmeseydi bugün 21. yaş gününü kutlayacaktı

Ordu'da hunharca bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı. Ceren Özdemir'in doğum gününde sosyal medyada binlerce takipçi, fotoğraflarının altına yorum yaparak, Ceren'i andı ve doğum gününü kutladı
 06 Aralık 2019 09:04
Yazdır
Öldürülmeseydi bugün 21. yaş gününü kutlayacaktı

3 Aralık günü Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü.

Ceren Özdemir aramızdan koparılmasaydı bugün 21 yaşına girecekti. F

Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medya hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.

Binlerce kişi sosyal medyada Ceren'in doğum gününü kutladı. İşte o mesajlardan bazıları
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Albayrak grubunun ürettiği süpürge Karayolları filosunda
06 Aralık 2019 07:25		 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
05 Aralık 2019 21:49
'Sazanlı' dolandırıcılık çetesi, bu kez kebap yedirdi
05 Aralık 2019 21:24		 Yozgatlı esnafın emekli maaşı ormana dönüşüyor
05 Aralık 2019 21:01
İntihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek
05 Aralık 2019 20:23		 Yağ yakan 'sıfır otomobil' için yenisiyle değişim kararı
05 Aralık 2019 20:19
Türk Kahvesi'nin püf noktaları
05 Aralık 2019 20:03		 Rektör'den konservatuvar öğrencisine burs sözü
05 Aralık 2019 19:35
'100 bin kişi ASELSAN'da çalışmak için başvurdu'
05 Aralık 2019 18:57		 RTÜK'ten Ceren Özdemir cinayeti haberlerinde hassasiyet uyarısı
05 Aralık 2019 17:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
CHP'de 6 bankamatik yandaş
Uğur Dündar, Bülent Turan'ın 'Cimri' sözüne cevap verdi
Albayrak grubunun ürettiği süpürge Karayolları filosunda
Gıdada fiyat oyunu son bulacak
Muradiye, Özalp ve Başkale Belediye Başkanlarına gözaltı
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiç uğraşamam 3
Kernel32 1
sosyal deney 3
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 4
Capgras sendromu 1
kabakulak 2
dertlinin söylediğini deli söylemez 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 1
karşılık ve karşıt kelimelerinin yanlış kullanımı 3
SON İLANLAR
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli 2 personel alacak
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam