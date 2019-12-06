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Tırmanmaya giden gençleri arkadaşları uyarmış

Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları sürüyor. İki gencin, deneyimli bir arkadaşları tarafından "Hava kötü, tırmanmayın" diye uyarıldığı, ancak dikkate almadıkları ortaya çıktı
 06 Aralık 2019 09:28
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Tırmanmaya giden gençleri arkadaşları uyarmış

İstanbul'da, bir otomotiv şirketinde çalışan Mert Alpaslan (31) ve makine mühendisi Efe Sarp (37), doğa yürüyüşleriyle başladıkları dağcılık tutkusunu karda zirve yaparak sürdürmek istedi. Geçtiğimiz 29 Ekim'de Uludağ'da grup halinde zirve tırmanışı yapan Efe Sarp, 1 Aralık Pazar günü arkadaşı Mert Alpaslan'ı da yanına alarak Uludağ'a geldi. Araçlarını jandarmanın bulunduğu bölgeye park eden iki arkadaş zirveye doğru yürüyüşe çıktı.

GEREKLİ EKİPMANLARI YOKTU

Yürüdükleri esnada güvenlik kameralarına yansıyan iki arkadaşın zorlu hava koşullarında dağa tırmanmak için gerekli ekipmanlarının olmadığı görüldü. Hatta orduevine girip kar eldiveni nerede bulabileceklerini soran Alpaslan ve Sarp'ın eldivensiz tırmanışa geçtikleri tahmin ediliyor. İki arkadaşın tırmanışa geçtiği gün 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yağış devam etmesiyle yükseldi. Gerekli ekipmanlarının olmamasının yanı sıra cep telefonlarının da şarjı bitmesi nedeniyle kayboldukları anlaşılan iki dağcıyla iletişim kurulamadı.

270 KİŞİLİK GRUP ARIYOR

İki dağcının karadan yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmaya ait gece görüşlü ve termal kameralı iki uçak Uludağ'a sevk edildi. Gece boyu ve gündüz uçan uçaklar kayıp dağcıları tespit edemedi. Trabzon'dan dahi gönüllü olarak arama çalışmalarına destek olmak için dağcıların geldiği Uludağ'da normalde 30-40 kişilik olan arama ekibi şu an 270 kişiden oluşuyor. Ayrıca arazi aracı olan bazı vatandaşlar da kayıp dağcıları arıyor.

TAVŞANI BİLE BELİRLEYEN KAMERA

Askeri uçaktaki termal kameranın gece tavşanı görecek kadar gelişmiş olduğu ancak dağcıları hala tespit edemedi. Alpaslan ve Sarp'ın henüz yeni başladıkları dağcılık konusunda daha deneyimli olan bir arkadaşlarıyla Uludağ'a gelecekleri ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle deneyimli dağcının gelmediği ifade edildi. İki gencin, deneyimli olan arkadaşları tarafından "Hava şartları kötü. Tırmanmayın" diyerek uyarıldığı ortaya çıktı.

KAMERAYA YANSIDI

Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın otomobilleri ile Uludağ Milli Park gişelerinden Uludağ'a giriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı. 1 Aralık sabahı kaydedilen görüntülerde başlarına geleceklerden habersiz 2 dağcının otomobilleriyle geçiş yaptıkları, dağcılardan Alparslan'ın otomobili kullandığı görülüyor. 1 Aralık Pazar sabah 07.51'de kaydedilen görüntülerde dağcılar araçlarıyla geliyor, yavaşlıyor ve HGS ile geçiş yapıyor.
Sabah
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