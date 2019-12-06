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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 06 Aralık 2019 09:36
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,7490 5,7500
Avro 6,3860 6,3870
Sterlin 7,5450 7,5830
ANKARA
ABD Doları 5,7200 5,7800
Avro 6,3450 6,4150
Sterlin 7,4790 7,6340
Anadolu Ajansı
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