Trol savcı açığa alındı

Sosyal paylaşım uygulaması Twitter üzerinde 'Kafir Profesör (@kafir_prof)' adında hesap açıp gerek dini değerlere gerekse de devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen Antalya Cumhuriyet Savcısı Ekrem H. açığa alındı.

TELEFONU TESPİT EDİLDİ

SABAH'ın gündeme taşıdığı olay şöyle gelişti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Kafir Profesör (@kafir_ prof)" isimli hesaptan bir süredir dini değerlere ve devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı paylaşımlar yapılıyordu.

Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şikayet üzerine yapılan inceleme paylaşımların yapıldığı cep telefonunu tespit etti. Telefonun Antalya Cumhuriyet Savcısı Ekrem H. üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Bunun üzerine savcının bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital eşyalar incelenmeye alındı.

Hakimler ve Savcılar Birinci Dairesi'nin soruşturma izni ile şüpheli savcı hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, hazırlanan müfettiş raporu doğrultusunda Ekrem H.'yi tedbiren açığa aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İfadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtilen Ekrem H. hakkında, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli ve idari soruşturma devam ediyor. Ocak 2019 tarihinden bu yana suç unsuru içerebilecek paylaşımlar yapıldığı belirlenen savcının suça konu hesabı kısa süre önce kapattığı tespit edilmişti.

Sema ALİM DALGIÇ