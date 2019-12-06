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Konda: Türkiye'nin yüzde 74'ü gazete okumuyor

Konda Araştırma, Türk kamoyunun medya kullanım alışkanlıklarının ayrıntılarının yer bulduğu bir rapor yayınladı
 06 Aralık 2019 09:57
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Konda: Türkiye'nin yüzde 74'ü gazete okumuyor

Konda Araştırma, Türk kamoyunun medya kullanım alışkanlıklarının ayrıntılarının yer bulduğu bir rapor yayınladı.

Konda Araştırma, yeni raporunda Türk kamuoyunun medya tüketim alışkanlıklarını analiz etti.

Raporda Türkiye'nin yüzde 16'sının haberleri televizyondan takip etmediği kaydedilirken, toplumun yüzde 17'sinin dizi izlemediği bilgisi verildi.

'İnternete ve sosyal medya araçlarına güvenin arttığı' belirtilen raporda, ülkenin yüzde 74'ünün gazete okumadığı ifade edildi.

Raporun tamamını görmek için tıklayın...
Memurlar.Net
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