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30'u aktif görevde, 47 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı

Ankara merkezli 21 ilde başlatılan operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u aktif görevdeki 47 astsubay için gözaltı kararı verildi. Kritik isimlerin 35'i gözaltına alındı
 06 Aralık 2019 09:58
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30'u aktif görevde, 47 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 38 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt mensuplarıyla ankesörlü telefonlar ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

30'u halen görevde olan şüphelilere yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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