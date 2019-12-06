1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı

"ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı tutuklandı
 06 Aralık 2019 10:07
Yazdır
Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan eski üsteğmen, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay 3. Ağır Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında arama kararı verilen ve Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yapmaktayken ihraç edilen Mustafa M'nin Eskişehir'de saklandığını belirledi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu da tespit edilen Mustafa M, saklandığı hücre evinde yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 3 kişi daha adliyede
06 Aralık 2019 10:40		 3 PKK'lı terörist teslim oldu
06 Aralık 2019 10:18
30'u aktif görevde, 47 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
06 Aralık 2019 09:58		 İzmir merkezli 9 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyon
06 Aralık 2019 08:22
Muradiye, Özalp ve Başkale Belediye Başkanlarına gözaltı
06 Aralık 2019 08:20		 FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
06 Aralık 2019 06:56
Zindanlardaki masumlara umut olacak proje
06 Aralık 2019 06:40		 6 ilde FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheli serbest
05 Aralık 2019 21:33
FETÖ'den yakalanan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı
05 Aralık 2019 21:10		 MAK ekibinde yer alan eski astsubay savunma yaptı
05 Aralık 2019 20:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:28 - Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti11:20 - İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti11:08 - Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı11:07 - Türkiye 'hava trafiğinin merkezi' olacak11:07 - En fazla icra dosyası emlak alanında açılmış11:02 - Gram altın 273 lira seviyelerinde10:50 - Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı10:47 - Adalet Bakanı: Ceren'in katili hakkında adli ve idari soruşturma sürüyor10:42 - Soylu: Yeni iletişim araçları suçlu profilini değiştiriyor10:40 - Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 3 kişi daha adliyede
10:38 - Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı10:36 - Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek10:36 - Güleda cinayetindeki ihmal iddialarını bakanlık müfettişleri araştıracak10:29 - Belediye başkanlarının 2. Beştepe buluşması bekleniyor10:25 - Ceren'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak'a nakledildi10:18 - 3 PKK'lı terörist teslim oldu10:08 - Borsa güne yükselişle başladı10:07 - Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Trol savcı açığa alındı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
CHP'de 6 bankamatik yandaş
Açık cezaevine geçiş zorlaşacak
Albayrak grubunun ürettiği süpürge Karayolları filosunda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
Kernel32 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
yanlış okumalar 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 3
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
karşılık ve karşıt kelimelerinin yanlış kullanımı 3
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam