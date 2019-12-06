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Ceren'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası incelenerek yakalanmış

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un eşkalinin, iş yerleri ve kamu kurumlarındaki 120'den fazla güvenlik kamerasına ait kayıtların incelenmesi sonucu tespit edildiği belirtildi
 06 Aralık 2019 10:07
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Ceren'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası incelenerek yakalanmış

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un eşkalinin, iş yerleri ve kamu kurumlarındaki 120'den fazla güvenlik kamerasına ait kayıtların incelenmesi sonucu tespit edildiği belirtildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in 3 Aralık Salı günü öldürülmesinin ardından güvenlik güçleri, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde zanlı Arduç'u yakaladı.

Zanlının 1 Aralık'ta Ordu Efirli E Tipi Cezaevinden firar ettiği ve geceyi bölgeye yakın elma bahçesinde geçirdiği öğrenildi.

Şüphelinin 2 Aralık'ta ilçe merkezine geldiği ve alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı, özel güvenlik görevlileri nedeniyle bazı hırsızlık girişimlerinde başarılı olamadığı belirtildi.

- Cinayetin ardından inşaatta saklanmış

Zanlı Özgür Arduç'un cinayetin ardından gece inşaatta saklandığı ortaya çıktı.

Günün aydınlanmasıyla acıkan Arduç'un ilçe merkezinde lokanta aradığı ve çay ocaklarında vakit geçirdiği tespit edildi.

- 120'den fazla güvenlik kamerasının kayıtları incelendi

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Arduç'un eşkali polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla belirlendi.

Özdemir ile daha önce hiç diyaloğu olmayan ve kentte yakın akrabası bulunmayan katil zanlısının işlediği cinayet, iş yeri ve kamu kurumlarındaki güvenlik kameralarına ait kayıtlar incelenerek aydınlatıldı.

Duyarlı bir vatandaşın, şüphelinin duvarın üzerinden atlayarak kaçtığını gördüğü ihbarını değerlendiren ekipler, güvenlik kamerası kaydından Arduç'un eşkalini tespit etti.

Ekipler, Ceren Özdemir'in bale eğitimi verdiği kursun bulunduğu noktadan itibaren 4 kilometre boyunca çevredeki iş yerleri ve kamu kurumlarındaki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceleyerek Arduç'un net görüntüsüne ulaştı.

Polis, cinayetin ardından alan çalışması yaparak zanlıyı yaklaşık 20 saatte yakaladı.

- Duyarlı vatandaşlar polise yardımcı oldu

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürüldüğünü öğrenen birçok iş yeri sahibinin cinayet gecesi ve ertesi gün polise yardımcı olmak amacıyla yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.

Bazı duyarlı vatandaşların gece yarısı iş yerlerine giderek polise güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

Cinayetin ardından kentteki tüm polislerin izinlerinin iptal edildiği, asayiş, istihbarat ve siber suçlarla mücadele ekiplerinin konuyla ilgili aralıksız çalışma sürdürdüğü kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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