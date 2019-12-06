Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor
|06 Aralık 2019 10:07
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Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.
Genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı belirtilen bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette saatte 10 ila 30 kilometre hızda eseceği öngörülüyor.
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