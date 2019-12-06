3 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi
|06 Aralık 2019 10:18
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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
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