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Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
Bolu'da yol kontrolü sırasında durdurulan aracında uyuşturucu bulunan polis memuru tutuklandı
|06 Aralık 2019 10:38
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Bolu'da yol kontrolü sırasında durdurulan özel aracında 121 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilen polis memuru tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'ndaki yol kontrolü sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.
İl Emniyet Müdürlüğünün garajına çekilen otomobilde narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada aracın bagajındaki valizde 121 kilo 200 gram esrar ile tütünle karışık 1,84 gram esrar ele geçirildi.
Aracı kullanan Diyarbakır'da görevli polis memuru Bayram A. (32) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
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