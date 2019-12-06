1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu: Yeni iletişim araçları suçlu profilini değiştiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni iletişim, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajlar, gelişi güzel yapılan yayınlar, suçlu profilini değiştiriyor. Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu, kim inkar edebilir? Bunun üstüne bir de teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanları ekleniyor.'
 06 Aralık 2019 10:42
Yazdır
Soylu: Yeni iletişim araçları suçlu profilini değiştiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon olduğunu belirterek, "Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi kendine ait oluşturulan hakikaten gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir." dedi.

Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda, cep telefonu olmayan dönemlerde tek iletişim araçlarının sabit telefonlar olduğunu ve her evde sarı bir rehber bulunduğunu söyledi.

Yeni iletişimin, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajların gelişi güzel yapılan yayınların, suçlu profilini değiştirdiğine dikkati çeken Soylu, "Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu, kim inkar edebilir? Bunun üstüne bir de teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanları ekleniyor." diye konuştu.

- Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulaması

Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon olduğuna değinen Soylu, "Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi kendine ait oluşturulan hakikaten gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.

112 ile ilgili bakanlığa geldiği günlerden itibaren yoğun çalışma yaptıklarını, bu alanda yaşanan gelişmelerin önemli olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tir. Bu ihbarların yüzde 68'i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıp ya... 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Biz bunu düzeltebiliriz. Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye başkanlarının 2. Beştepe buluşması bekleniyor
06 Aralık 2019 10:29		 Konda: Türkiye'nin yüzde 74'ü gazete okumuyor
06 Aralık 2019 09:57
Yol, hastane köprüden sonra sulamaya da 'Yap-işlet-devret'
06 Aralık 2019 09:16		 CHP'de 6 bankamatik yandaş
06 Aralık 2019 07:43
AK Parti'den Kadın Şürası
06 Aralık 2019 07:30		 Türkiye'nin anlaşmasından İsrail de rahatsız oldu
06 Aralık 2019 07:06
Uğur Dündar, Bülent Turan'ın 'Cimri' sözüne cevap verdi
06 Aralık 2019 06:15		 Akdeniz'de taviz yok
06 Aralık 2019 06:10
Fransız polisi kauçuk mermiyle ateş etti, AA muhabiri sol gözünden ağır yaralandı
06 Aralık 2019 06:01		 Halk Bankası avukatlarının 'reddi hakim' talebi reddedildi
06 Aralık 2019 05:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:28 - Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti11:20 - İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti11:08 - Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı11:07 - Türkiye 'hava trafiğinin merkezi' olacak11:07 - En fazla icra dosyası emlak alanında açılmış11:02 - Gram altın 273 lira seviyelerinde10:50 - Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı10:47 - Adalet Bakanı: Ceren'in katili hakkında adli ve idari soruşturma sürüyor10:42 - Soylu: Yeni iletişim araçları suçlu profilini değiştiriyor10:40 - Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 3 kişi daha adliyede
10:38 - Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı10:36 - Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek10:36 - Güleda cinayetindeki ihmal iddialarını bakanlık müfettişleri araştıracak10:29 - Belediye başkanlarının 2. Beştepe buluşması bekleniyor10:25 - Ceren'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak'a nakledildi10:18 - 3 PKK'lı terörist teslim oldu10:08 - Borsa güne yükselişle başladı10:07 - Hatay'da aranan FETÖ şüphelisi eski üsteğmen Eskişehir'de yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Trol savcı açığa alındı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
CHP'de 6 bankamatik yandaş
Açık cezaevine geçiş zorlaşacak
Albayrak grubunun ürettiği süpürge Karayolları filosunda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 4
hastalık hastası 3
yanlış okumalar 1
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
dertlinin söylediğini deli söylemez 1
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
kabakulak 2
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam