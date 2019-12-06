Adalet Bakanı: Ceren'in katili hakkında adli ve idari soruşturma sürüyor
|06 Aralık 2019 10:47
|Yazdır
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ceren Özdemir'i katleden zanlı Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması ile ilgili Adli ve İdari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alınması ve firar etmesi konusunun tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Her ölüm bizi derinden yaralıyor. Bu tür hadiselerin asla yaşanmamasını istiyoruz. Ceren kardeşimize tekrardan Allahtan rahmet diliyoruz. Özellikle bu tür uygulama sonrasında tüm yönleriyle konuyu soruşturmak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu konu ile ilgili de idari yönden de bir soruşturma başlatılmıştır. Açığa alınması ile ilgili firari ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu titizlikle yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili de herhangi bir mevzuata aykırı bir durum var mı? Bu yönleri ile konu incelenmekte hem başsavcılığımız hem bakanlığımız idari ve adli yönden tüm yönleriyle soruşturmaktadır. Açık ve kapalı cezaevi uygulamaları yeni uygulamalar değildir. Tüm bu yönlerle ilgili çalışmaların yapılaması da mutlaka yapılmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
06 Aralık 2019 10:38
|Güleda cinayetindeki ihmal iddialarını bakanlık müfettişleri araştıracak
06 Aralık 2019 10:36
|Ceren'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası incelenerek yakalanmış
06 Aralık 2019 10:07
|Tırmanmaya giden gençleri arkadaşları uyarmış
06 Aralık 2019 09:28
|Samsun'da bekçiyi şehit eden zanlılar yakalandı
06 Aralık 2019 09:25
|Bir kadın cinayeti de Hollanda'da yaşayan Türk aileden
06 Aralık 2019 09:10
|'Açık cezaevine geçme' uygulamasından gelen cinayetler
06 Aralık 2019 07:45
|Orman muhafaza memuru şehit edildi
05 Aralık 2019 22:36
|Osmaniye'de ele geçirildi! Değeri 5 milyon dolar
05 Aralık 2019 21:19
|Üniversite öğrencisi siyanürü internetten almış
05 Aralık 2019 19:27