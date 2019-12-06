Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
Siirt Kurtalan'da öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü Milli Eğitim bakanlığı tarafından açığa alındı
|06 Aralık 2019 10:50
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Siirt Kurtalan'da öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü Milli Eğitim bakanlığı tarafından açığa alındı.
MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama
Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, Okul Müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği" iddiasıyla ilgili, bahse konu olan Okul Müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
NE OLMUŞTU?
Siirt Kurtalan Anadolu Lisesi Müdürü kız öğrencilere hakaretler eşliğinde etek ve pantolon boyu ölçümü yapmıştı.
Konuyla ilgili ses kaydı sosyal medyadan yayınlanmıştı.
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