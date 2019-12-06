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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Gram altın 272,6 lira, çeyrek altın 444 lira ve Cumhuriyet altını 1.817 liradan işlem görüyor
 06 Aralık 2019 11:02
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Gram altın 273 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 272,6 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 273 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 272,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.817 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.472,9 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen konuya ilişkin tedirginliklerin devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında, ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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