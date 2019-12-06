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Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı

Taşıt kredi faizlerindeki düşüş ekimde otomobil satışlarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artırdı - Türkiye'de üretilen ve faiz indirim kampanyasından yararlanan markaların satışları ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 129 artarak 19 bin 66 oldu
 06 Aralık 2019 11:08
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Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle ekimde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 2,3 katına çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim sürecine girmesinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da faiz indirimine gitti. Bireysel ve kurumsal müşterilere birçok alanda avantajlı kredi paketleri sunan bankalar, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

Kamu bankalarının kampanyasından yararlanacak markalar, binek araçlarında Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes, BMC şeklinde sıralanırken, söz konusu faiz oranları 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girdi.

- Otomobil satışları katlandı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ekim ayında 68 bin 69 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,8 artarken, otomobilde bu artış yüzde 51 oldu.

Ekimde tescil edilen otomobil sayısı 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 134 yükselerek 43 bin 393'e çıktı. Ekimde satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen ve faiz indirim kampanyasından yararlanan markaların satışları ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışa işaret etti.

Söz konu markalardan ekimde en fazla satışı 6 bin 317 adetle Renault gerçekleştirdi. Bu markayı 4 bin 512 adetle Fiat, 2 bin 975 adetle Hyundai, 2 bin 686 adetle Toyota ve 2 bin 572 adetle Honda izledi.

Trafiğe kayıt edilen otomobil markalarında ekimde geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 209'la Fiat'ta yaşandı. Bu markayı yüzde 134'le Renault, yüzde 103'le Honda takip etti.

Aynı dönemde Toyota'daki artış yüzde 96 ve Hyundai'de yüzde 95 oldu.

- Trafiğe kaydı yapılan ve faiz indirim kampanyasından yararlanan markaların Eylül 2019, Ekim 2019 ve Ekim 2018'de dağılımı şu şekilde:

Marka

Ekim 2019

Eylül 2019

Ekim 2018

Önceki aya göre artış (yüzde)

Geçen yıla göre artış (yüzde)

Renault

6.317

3.790

2.699

67

134

Fiat

4.512

2.981

1.458

51

209

Hyundai

2.975

1.352

1.528

120

95

Toyota

2.686

2.186

1.369

23

96

Honda

2.576

1.572

1.269

64

103

Toplam

19.066

11.881

8.323

60

129

- Trafiğe kaydı yapılan markaların Eylül 2019, Ekim 2019 ve Ekim 2018'de dağılımı şu şekilde:

Marka

Ekim 2019

Eylül 2019

Ekim 2018

Önceki aya göre artış (yüzde)

Geçen yıla göre artış (yüzde)

Renault

6.317

3.790

2.699

67

134

Fiat

4.512

2.981

1.458

51

209

Hyundai

2.975

1.352

1.528

120

95

Toyota

2.686

2.186

1.369

23

96

Honda

2.576

1.572

1.269

64

103

Volkswagen

4.828

4.112

1.806

17

167

Skoda

1.942

1.407

822

38

136

Ford

1.814

1.096

862

66

110

Diğer

15.743

10.248

6.733

54

134

Genel Toplam

43.393

28.744

18.546

51

134
Anadolu Ajansı
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