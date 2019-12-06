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En fazla icra dosyası emlak alanında açılmış

Türkiye'de 2018 yılında icra müdürlükleri tarafından toplam 44 bin 250 adet icra dosyası açıldı. En fazla dosya 35 bin 497 adet ile emlak alanında açılırken, 7 bin 335 adet dosya ile İstanbul en fazla icralık olan kent oldu. En az dosya açılan kent ise 2 dosya ile Bayburt oldu
 06 Aralık 2019 11:07
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En fazla icra dosyası emlak alanında açılmış

Türkiye'de 2018 yılında icra müdürlükleri tarafından toplam 44 bin 250 adet icra dosyası açıldı. En fazla dosya 35 bin 497 adet ile emlak alanında açılırken, 7 bin 335 adet dosya ile İstanbul en fazla icralık olan kent oldu. En az dosya açılan kent ise 2 dosya ile Bayburt oldu.

İcraburada.com sitesinden alınan verilere göre Türkiye'de 2018 yılında icra müdürlükleri tarafından toplam 44 bin 250 adet icra dosyası açıldı. En fazla icralık dosya 35 bin 497 adet ile emlak alanında olurken, ikinci sırayı 7 bin 375 adet ile vasıta dosyaları aldı. Bu iki kategorinin dışında endüstriyel ürünler, canlı hayvanlar, elektronik ve muhtelif ürünlerde icradan satılan kalemler arasında yer aldı. 2018 yılı verilerine baktığımızda en fazla dosya 7 bin 335 adet ile (yüzde 16.6) İstanbul'da açıldı. İstanbul'u 3 bin 719 dosya ile Ankara, 3 bin 68 dosya ile İzmir takip etti. En az icralık olan il ise sadece 2 dosya açılan Bayburt oldu. 81 il arasında istatistiklere bakıldığında bir yıl içerisinde icralık dosya sayıları bine ulaşan 12 il yer alırken, 26 il 100 ün altında 43 il ise 100 dosya ile bin dosya arasında kaldı.

Bir önceki yıla göre açılan icra dosya sayısı değişmedi

2017 yılında açılan icralık dosya sayısı ile karşılaştırıldığında hemen hemen aynı rakamların ortaya çıktığı görülürken, 2017 yılında 41 bin 653 dosya açılırken, 2018 yılında bu rakam 44 bin 250 olarak gerçekleşti. Ortalamaya bakıldığında 2017 yılında açılan dosya sayısı ile 2018 yılında açılan dosya sayısında büyük bir atış veya düşüş gözlenmedi.

"İcra dosyalarının büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu emlak ve vasıtadan açıldı"

2018 yılındaki icra dosya sayısını değerlendiren İcra uzmanı Caner Çakı, yaptıkları araştırmaya göre 2017 ve 2018 yılında icra daireleri tarafından açılan dosya sayısının hemen hemen aynı olduğunu belirterek, "2019 yılı rakamlarının da 2017 ve 2018 yılı ile aynı olacağını görüyoruz. 2018 yılında toplam 44 bin 250 adet icra dosyası açılmış. Tabi bu dosyaların büyük çoğunluğu emlak ve vasıtadan olduğunu görüyoruz. Bunun dışında şirket hisseleri, marka patentleri, ticari plaklar hatlar gibi ilgi gören dallarda icra müdürlüklerinin açtığı dosyalarda yer aldı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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