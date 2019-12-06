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Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesi, doğum günü dolayısıyla mezarını ziyaret etti.
 06 Aralık 2019 11:28
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Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesi, doğum günü dolayısıyla mezarını ziyaret etti.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in, 21'inci yaş günü nedeniyle ailesi, yakınları ve arkadaşları mezarına gitti.

Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına gelen Ceren'in sevenleri, mezara karanfil bıraktı.

Anne Güfer Özdemir, "Kızım doğum günü planları yapıyordun. Ben nasıl dayanırım. Keşke şarkı söyleseydin, dans etseydin. Ben yatsaydım orada keşke. Benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim kızım." diyerek ağladı.

Ceren'in babası Yılmaz, ablası Gizem ile yakınları ve arkadaşları dua ederek, gözyaşı döktü.


Öldürülmeseydi bugün 21 yaşında olacaktı
Anadolu Ajansı
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