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Kırsaldaki öğrencinin mektubuna Jandarma Komutanı duyarsız kalmadı

Malatya'nın Darende ilçesi kırsalındaki bir okulda öğrenim gören öğrenci, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'ye mektup yazarak kitap ve oyun oynamak için top istedi
 06 Aralık 2019 11:38
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Kırsaldaki öğrencinin mektubuna Jandarma Komutanı duyarsız kalmadı

- Malatya'nın Darende ilçesi kırsalındaki bir öğrencinin okulda ihtiyaç duyduğu kitap, top gibi istediği çeşitli malzemeler, mektup yazdığı İl Jandarma Komutan Albay Necmi İnce tarafından karşılandı.

İlçe kırsalındaki Balaban İlkokulu'nda eğitim gören 11 yaşındaki Zeynep Topal, bir süre önce İl Jandarma Komutan Albay Necmi İnce'ye okuldaki kitapların yetersiz olduğunu, oynayacakları top bulunmadığını ve çeşitli isteklerini anlatan bir mektup kaleme aldı. Eline ulaşan mektubu okuyan Albay Necmi İnce, kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Topal'ın eğitim gördüğü okulu ziyarete etti. Ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden İnce, ne zaman çağırsalar okula geleceğini ve onların isteklerini her zaman yerine getireceğini söyledi.

- "Büyüdüğünüzde, siz de gidip ziyaret edin"

Zeynep'in duygu dolu mektubuna ziyaret ederek cevap verdiğini anlatan Albay İnce, şöyle devam etti:

"İleride büyüdüğünüzde farklı meslek dallarını icra eden bireyler olacaksınız. Birileri de bize olduğu gibi sizlere mektup yazacak, sizden bir şeyler isteyecek. Mutlaka bizim gibi sizde gidip ziyaret edin. Biliyorsunuz arkadaşınız bana bir mektup kaleme aldı ve duygularını dile getirdi. Ben de bunun üzerini sizleri ziyaret ederek çeşitli hediyeler getirdim. Başarılı bir eğitim dönemi geçirmenizi diliyorum."

- "Çok mutluyum"

Komutanın kendisini ziyareti nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Zeynep Topal da hediyeler için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Türkçe dersinde öğretmenimiz bize bir mektup yazmamızı istedi. Ben de komutana okulumuzun isteklerini anlatan bir mektup yazdım. Mektupta kitaplarımızın olmadığını ve kız arkadaşlarımla oynayacağımız çeşitli oyunlara ait toplarının olmadığını yazdım. Mektuba dönüş olacağını hiç beklemiyordum. Mektubumun ulaştığını ve komutanın buraya geleceğini öğrendiğimde çok sevindim. Arkadaşlarıma söyledim, onlar da çok sevindi. Bugün de geldiler ve bizi ziyaret ettiler, sohbet edip bize getirdiği hediyeleri dağıttı çok mutluyum."

- "Bizim için harika bir gündü"

Zeynep Topal'ın öğretmeni Yusuf Ekici ise mektubu okuduklarında çok etkilendiklerini ve yerine ulaştırılması gerektiğini düşündüklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Öğrencimiz asker çocuğu olduğu için doğduğu topraklardan çok uzaklarda babasının görev yeri nere olursa orada yaşadığı için duygu dolu bir mektup kaleme almış. Mektubu ulaştırdıktan kısa bir süre sonra komutanımız bizi ziyarete geldi. Geçekten bizim için çok güzel oldu. Öğrencilerin hayatında alay komutanı görmesi pek mümkün değildi belki ama bugün onları ziyaret etti. Böylesine büyük insanların öğrencilerimize örnek teşkil edecek olması açısından bizim için harika bir gündü."

Ziyaretin sonunda Albay Necmi İnce, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.
Anadolu Ajansı
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