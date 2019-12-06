1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde, 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipi geliştirildi
 06 Aralık 2019 11:52
Yazdır
Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda, atılabilen, pek çok engeli aşabilen, farklı faydalı yüklerle çeşitli görevleri yerine getirebilen hafif sınıf insansız kara araçları yerli olarak geliştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine, insansız teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda 1, 3 ve 6 kilogram ağırlığında 3 tip yerli hafif sınıf insansız kara aracı prototipinin geliştirildiğini bildiren Demir, "Geliştirilen araçlar, mağara, meskun mahal, çok katlı bina, geniş arazi operasyonlarında güvenlik birimlerimizin minik yardımcıları olacaklar." dedi.

Gece-gündüz şartlarında görev yapabilecek, keşif gözetleme, silah, haritalama modülü ve KBRN dedektörü de takılabilecek araçların kalifikasyon testlerinin tamamlandığı bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:

"Araçları güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdikten sonra seri üretime geçeceğiz. Bu tür projelerimizin devamı gelecek. İlgi duyan herkesi fikirlerini ve tasarımlarını bize sunmaya, yarışmalarımıza katılmaya, bu koşuda yanımızda olmaya davet ediyoruz."

- 3 kategoride yerli üretim çalışması

Çeşitli büyüklük ve donanımlarda insansız kara aracı ihtiyacını dikkate alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, bu alandaki yerli çözümlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

Çalışmalar hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere 3 ana kategoride gerçekleştiriliyor.

Hafif sınıf kategorisinde yer alan 1. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabiliyor, atılabiliyor. 1 kilogramdan hafif araçlar, uzaktan kumanda edilebiliyor.

2. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Araçları, toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içinde operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Atılabilen, merdiven çıkabilen, 3 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme modülü gibi faydalı yükler taşıyabiliyor, tam otonom, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak görev yapabiliyor.

3. Seviye İnsansız Kara Araçları ise toprak yol, oyuk, mağara ve benzeri ortamlarda keşif-gözetleme kabiliyetiyle birlikte geniş arazi bölgelerinin ve meskun mahalde bulunan oda/alanların operasyon öncesi karar destek sağlamak ve emniyet almak maksadıyla haritalanmasını yapabiliyorlar. Merdiven çıkabilen, 6 kilogramdan hafif bu araçlar, keşif-gözetleme, genişletilmiş gözetleme, haritalama, KBRN modülleri taşıma gibi görevler icra edebiliyor. Araçlar, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak komuta edilebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet, 1150 kişilik görevde yükselme sınavı açtı
06 Aralık 2019 13:20		 İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu
06 Aralık 2019 12:28
Trabzon'da fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförü ödüllendirildi
06 Aralık 2019 12:13		 İstanbul Adliyesi'ne 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu
06 Aralık 2019 11:49
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
06 Aralık 2019 11:41		 Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
06 Aralık 2019 10:50
Ceren'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak'a nakledildi
06 Aralık 2019 10:25		 Katillerin çıkış bileti 'açık cezaevi' olmuş
06 Aralık 2019 09:06
Açık cezaevine geçiş zorlaşacak
06 Aralık 2019 08:45		 Ruhsat alınmadan inşaate hapis cezası geliyor
06 Aralık 2019 08:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Yerli ve milli mail 'OMail'de ilk imzalar atıldı13:20 - Diyanet, 1150 kişilik görevde yükselme sınavı açtı13:18 - 'Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağız'13:15 - Bakan Kurum: 13 termik santralde ayrı ayrı inceleme yapılacak13:11 - Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa hapis13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - Atanan 1000 öğretmen güvenlik soruşturmalarını bekliyor12:58 - Malatya'da mahrem operasyonda 17 zanlıdan 1'i tutuklandı12:48 - Dicle Üniversitesi çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelere umut olacak12:40 - 657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
12:39 - İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi12:36 - Adıyaman ve Malatya'da, 173 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor12:29 - Torba kanundaki tartışmalı 2 madde değiştirilerek kabul edildi12:28 - İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu12:26 - Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan büyükelçiyi sınır dışı ediyor12:21 - Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu12:16 - 'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'12:13 - Trabzon'da fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförü ödüllendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 4
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 1
idam cezası 1
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
why 1
hiç uğraşamam 2
hastalık hastası 2
şikayet kutusu 3
sosyal deney 3
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam