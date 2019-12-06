1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Finansal siber tehditler 2020'de artabilir

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Yuriy Namestnikov:- "2020 yaklaşırken finans sektörünün potansiyel hedef olabilecek alanlarında görev alan güvenlik ekiplerine yeni zorluklara hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyoruz. Yeni potansiyel tehditler kaçınılmaz şeyler değil. Yalnızca bunlara karşı düzgün şekilde hazırlanmak önemli"
 06 Aralık 2019 11:57
Yazdır
Finansal siber tehditler 2020'de artabilir

Kaspersky araştırmacıları, 2020'de finansal tehdit alanında gerçekleşebilecek çeşitli önemli potansiyel gelişmelere yönelik tahminlerde bulundu.

Şirket açıklamasına göre, finansal siber tehditler, mağdurların doğrudan maddi zarara uğramasına neden olduğundan en tehlikeli tehditler arasında gösteriliyor. Sektörde önemli gelişmelerin yaşandığı 2019'da finans kuruluşlarına saldırı düzenleyenler de yöntemlerini geliştirdi.

Maddi gelir amaçlı siber tehdit grupları 2020'de yatırım uygulamalarını, çevrim içi finansal veri işleme sistemlerini ve yeni kripto para birimlerini hedef almaya başlayabilir. Bunların yanı sıra banka altyapılarına para karşılığı erişim verme ve sızdırılan kaynak kodlarına göre yeni mobil bankacılık zararlı yazılımları geliştirme gibi faaliyetler de bekleniyor.

- "Mobil yatırım uygulamaları siber suçluların dikkatinden kaçmayacak"

Kaspersky'nin finans sektörüyle ilgili tehditlerin nasıl gelişeceğine yönelik şu tahminlerde bulundu:

"Fintech saldırı altında. Mobil yatırım uygulamaları tüm dünyada giderek daha popüler hale geliyor. Bu eğilim 2020'de siber suçluların dikkatinden kaçmayacak. Bu uygulamaların bir kısmı çok aşamalı doğrulama veya uygulama bağlantısını koruma gibi güvenlik önlemlerini uygulamıyor. Bu da siber suçlulara bu uygulamaların kullanıcılarını hedef alma fırsatı tanıyor. Bazı popüler mobil bankacılık Truva atlarının kaynak kodlarının dağıtılmaya başlandığı ortaya çıktı. Daha önce benzer şekilde zararlı yazılımların kaynak kodları yayıldığında bu Truva atlarının yeni sürümlerinin sayısı artmıştı. 2020'de bu durum yeniden gerçekleşebilir."

Araştırma sonucunda, finans sektörünü ilgilendiren siber tehditlerle ilgili şu tahminlere yer verildi:

"Ağ erişim olanağı satışında uzman grupların faaliyetlerinde artış bekleniyor. Bunların en fazla Afrika, Asya ve Doğu Avrupa bölgelerinde aktif olacağı tahmin ediliyor. Bu grupların ana hedefi küçük bankalar ve büyük şirketler tarafından yeni satın alınan ve bu şirketlerin standartlarına uyum sağlamak için siber güvenlik sistemlerini yeniden kuran finansal kuruluşlar olacak. Bankalar veri kaybı yaşamak yerine fidye ödemeye daha yatkın olduklarından bazı bankaların hedefli fidye yazılımı saldırılarının kurbanı olacağı da bekleniyor.

Çevrim içi ödeme sistemlerini hedef alan siber suçlu grubu sayısı artacak. Son yıllarda, JS-skimming adı da verilen ve e-ticaret sitelerinden ödeme kartı verisi çalma yöntemi çok popüler hale geldi. Kaspersky araştırmacıları bu tür saldırılara karışan en az 10 farklı grup tespit etti. Uzmanlar önümüzdeki yıl bu sayının artacağını düşünüyor. E-ticaret hizmeti sunan şirketlere yönelik saldırılar binlerce şirketi zor durumda bırakacağı için en tehlikeli sonuçları doğuracak."

- "Güvenlik ekiplerine hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Yuriy Namestnikov, geçen yılın sonunda aralarında CopyPaste'nin de yer aldığı yeni siber suçlu gruplarının ortaya çıktığını belirterek, Silence grup tarafından bölge tabanlı yeni saldırılar düzenlendiğini ve siber suçluların dolandırıcılık önleyici sistemleri atlatmaya yarayan verilere odaklandığını ifade etti.

Davranışsal ve biyometrik verilerin karaborsada satılmaya başlandığını aktaran Namestnikov, "JS-skimming yönteminin kullanıldığı saldırılar da tahmin ettiğimiz gibi arttı. 2020 yaklaşırken finans sektörünün potansiyel hedef olabilecek alanlarında görev alan güvenlik ekiplerine yeni zorluklara hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyoruz. Yeni potansiyel tehditler kaçınılmaz şeyler değil. Yalnızca bunlara karşı düzgün şekilde hazırlanmak önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi
06 Aralık 2019 12:39		 'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'
06 Aralık 2019 12:16
Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti
06 Aralık 2019 12:10		 JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
06 Aralık 2019 12:05
Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı
06 Aralık 2019 11:08		 Türkiye 'hava trafiğinin merkezi' olacak
06 Aralık 2019 11:07
Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek
06 Aralık 2019 10:36		 Bakan Varank Tataristan'daki Türk fabrikalarında incelemelerde bulundu
06 Aralık 2019 09:46
Güne başlarken döviz fiyatları
06 Aralık 2019 09:36		 Karayollarında durum
06 Aralık 2019 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Yerli ve milli mail 'OMail'de ilk imzalar atıldı13:20 - Diyanet, 1150 kişilik görevde yükselme sınavı açtı13:18 - 'Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağız'13:15 - Bakan Kurum: 13 termik santralde ayrı ayrı inceleme yapılacak13:11 - Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa hapis13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - Atanan 1000 öğretmen güvenlik soruşturmalarını bekliyor12:58 - Malatya'da mahrem operasyonda 17 zanlıdan 1'i tutuklandı12:48 - Dicle Üniversitesi çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelere umut olacak12:40 - 657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
12:39 - İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi12:36 - Adıyaman ve Malatya'da, 173 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor12:29 - Torba kanundaki tartışmalı 2 madde değiştirilerek kabul edildi12:28 - İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu12:26 - Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan büyükelçiyi sınır dışı ediyor12:21 - Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu12:16 - 'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'12:13 - Trabzon'da fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförü ödüllendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendi değerini arttırmak 7
yanlış okumalar 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
Tanrı türkü korusun 2
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
mesaj 3
sahte peygamber 7
yasak 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam