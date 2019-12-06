5 bin 400 lise öğrencisi afet gönüllüsü oldu

- Gençlere afet bilinci kazandırmak amacıyla Bağcılar'da yürütülen "Her sokakta 2 genç AFAD gönüllüsü" projesi kapsamında ilçedeki 5 bin 400 lise öğrencisine afet ve acil durum eğitimi verildi.

"Gönüllü ol, öncü ol" sloganıyla çalışmalarını sürdüren, ilçe sakinlerinin inisiyatifleriyle doğan, gönüllü bir sosyal girişim olan Bağcılar Gönül Bağı Platformu, sayısı 15 bini aşan gönüllüsüyle ilçedeki sorunları tespit ederek çözüm için projeler öneriyor.

Platform, deprem, sel, yangın gibi afetlere gençleri hazırlamak için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Her sokakta 2 genç AFAD gönüllüsü" projesini başlattı. Proje kapsamında, ilçedeki 5 bin 400 lise öğrencisi AFAD Birlik Müdürlüğü Eğitim Merkezinde afet ve acil durum eğitimi aldı.

AA ekibi, sel, deprem, enkaz ve yangın eğitim alanlarında olası bir afette yapılması gerekenleri yüz yüze eğitimlerin ardından sahada deneyimleyen öğrencilerin eğitimlerini görüntüledi.

Özel kıyafetlerini giyerek sel eğitim alanındaki simülatörün içine giren öğrencilere, AFAD eğitimcileri selle mücadele ederken mağdur insanlara yardım edebilmeleri için yapmaları gerekenleri anlattı.

- Deprem anını bire bir yaşadılar

Öğrenciler, Japonya'da çekilen 15 dakikalık deprem filmini 3 boyutlu izleyerek bilinçlendirildi. Deprem simülatöründe, Gölcük ve Düzce başta olmak üzere Türkiye'de gerçekleşen 10 büyük depremin Kandilli Rasathanesinden alınan verileri uygulanarak öğrencilere olası deprem anı bire bir yaşatıldı.

Simülasyonda oluşturulan ev ortamında 7,4 büyüklüğündeki Gölcük depremini 80 saniye boyunca deneyimleyen öğrencilere, sarsıntı öncesinde, anında ve sonrasında yapmaları gereken doğru davranışlar gösterildi.

12D Afet Simülasyon Salonunda da öğrenciler, gıdıklama, rüzgar, elektrik, yağmur, sis ve baloncuk olmak üzere 6 hareket efektine sahip platformda gerçeğe en yakın depremi tecrübe etti.

Enkaz eğitim alanında ise öğrencilere, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili teknik bilgi verildi.

Proje koordinatörü Mahmut Baycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, platformun ilçede yaşayan insanların sorularını çözüme kavuşturmak için çalışan binlerce gönüllüden oluştuğunu anlattı.

AFAD'ın koordinatörlüğünde Bağcılar'da okuyan lise öğrencilerine afet ve acil durum eğitimi verilmesini kapsayan bir çalışma başlattıklarını belirten Mahmut, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla 5 bin 400 öğrenci eğitimini tamamladı. Yılbaşından sonra da Deprem Haftası'na kadar 3 bin öğrencimiz bu eğitimleri alacak. Bağcılar'ın yaklaşık 2 bin 700 sokağının her birinde en az 2 genç afet gönüllüsü olacak şekilde çalışıyoruz. Yerel afet kurumları ve Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği (YARKUR) beraber de tekamül eğitimleriyle devam edeceğiz. Amacımız, afetlere hazırlıklı olmak, şehrimize sahip çıkmak ve sorunlarıyla hemdert olmak."

Öğrencilerin eğitimlerde afet bilinci kazandıklarını ve öğrendiklerini aileleriyle paylaştıklarını aktaran Baycan, eğitimlerin sonunda sertifika verildiğini söyledi.

- "Evimdeki eşyaları sabitleyeceğim"

Eğitimlere katılan Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Andolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ümmügülsüm Karmiş da olası afet durumlarında kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağlamak ve afet bilinci kazanmak için eğitimlere katılmanın önemli olduğunu belirtti.

Sel eğitim alanında sele karşı mücadele ettiklerini aktaran Karmiş, "Deprem eğitimine de katıldım. Gölcük'teki depremin bire bir aynısı yaşadık. Şiddetli bir depremdi. Gerçeğini yaşamış gibi olduk." ifadelerini kullandı.

Karmiş, eğitimden büyük fayda gördüğünü belirterek, "Depreme yönelik önlem almak için AFAD çantası hazırlamayı ve evimdeki eşyaları sabitlemeyi düşünüyorum. Çevreme yayarak aldığım eğitimleri uygulayacağım." diye konuştu.

- "Deprem çantası hazırlayacağım"

Bağcılar Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü 11. sınıf öğrencisi Rabia Arda ise çevresinde afet ve acil durum eğitimi alan kimsenin olmadığını, herhangi bir afette ne yapacaklarını bilmediklerini, bu yüzden eğitime katıldığını söyledi.

Sel ve depremle mücadele konusunda bilinçlendiğini ifade eden Arda, "Bu tür afetler karşısında korkudan ne yapacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlarıma da katılmalarını tavsiye ediyorum. Eğitimler çok gerçekçiydi. Eve gittiğimde deprem çantası hazırlamak istiyorum." dedi.