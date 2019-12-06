1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti

İstanbul Havalimanı'nda ocak-kasım arasında uçak trafiği 295 bin 163, yolcu trafiği ise 47 milyon 297 bin 757 oldu
 06 Aralık 2019 12:10
Yazdır
Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti

Türkiye'de hava yoluyla seyahat edenlerin sayısı, ocak-kasım döneminde 195 milyon 618 bin 392 oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, kasım ve yılın 11 ayına ilişkin hava yolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 68 bin 149, dış hatlarda 45 bin 941 olarak gerçekleşti. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile 152 bin 325'e ulaştı.

Kasımda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 7 milyon 957 bin 237, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 566 bin 620 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği 14 milyon 535 bin 560 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği kasım ayında iç hatlarda 64 bin 269 tona, dış hatlarda 243 bin 172 tona, toplamda ise 307 bin 441 tona ulaştı.

- Ocak-kasım dönemi

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, ocak-kasım döneminde, iç hatlarda 777 bin 408, dış hatlarda 669 bin 761 oldu. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 1 milyon 885 bin 567 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 92 milyon 842 bin 325, dış hat yolcu trafiği 102 milyon 528 bin 86 oldu. Direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 195 milyon 618 bin 392'ye ulaştı.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 763 bin 408 tona, dış hatlarda 2 milyon 395 bin 847 tona, toplamda da 3 milyon 159 bin 255 tona çıktı.

- İstanbul'daki havalimanlarının trafiği

İstanbul Havalimanı'nda kasım ayında iç hatlarda 8 bin 709, dış hatlarda 26 bin 72 uçak iniş-kalkış yaptı. Böylece toplam trafik sayısı 34 bin 781 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda iç hatlardaki yolcu trafiği 1 milyon 359 bin 920, dış hatlarda 4 milyon 145 bin 158 olmak üzere toplam 5 milyon 505 bin 78'e ulaştı.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ocak-kasım dönemindeki uçak trafiği 135 bin 637 oldu.

İstanbul Havalimanı'nda ise 11 aylık süredeki uçak trafiği, 295 bin 163 olurken, yolcu trafiği 47 milyon 297 bin 757 olarak kayıtlara geçti.

Böylece yılın anılan dönemde iki havalimanında toplam 430 bin 800 uçak trafiği gerçekleşti, 63 milyon 370 bin 291 yolcuya hizmet verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi
06 Aralık 2019 12:39		 'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'
06 Aralık 2019 12:16
JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
06 Aralık 2019 12:05		 Finansal siber tehditler 2020'de artabilir
06 Aralık 2019 11:57
Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı
06 Aralık 2019 11:08		 Türkiye 'hava trafiğinin merkezi' olacak
06 Aralık 2019 11:07
Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek
06 Aralık 2019 10:36		 Bakan Varank Tataristan'daki Türk fabrikalarında incelemelerde bulundu
06 Aralık 2019 09:46
Güne başlarken döviz fiyatları
06 Aralık 2019 09:36		 Karayollarında durum
06 Aralık 2019 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Yerli ve milli mail 'OMail'de ilk imzalar atıldı13:20 - Diyanet, 1150 kişilik görevde yükselme sınavı açtı13:18 - 'Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağız'13:15 - Bakan Kurum: 13 termik santralde ayrı ayrı inceleme yapılacak13:11 - Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa hapis13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - Atanan 1000 öğretmen güvenlik soruşturmalarını bekliyor12:58 - Malatya'da mahrem operasyonda 17 zanlıdan 1'i tutuklandı12:48 - Dicle Üniversitesi çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelere umut olacak12:40 - 657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
12:39 - İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi12:36 - Adıyaman ve Malatya'da, 173 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor12:29 - Torba kanundaki tartışmalı 2 madde değiştirilerek kabul edildi12:28 - İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu12:26 - Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan büyükelçiyi sınır dışı ediyor12:21 - Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu12:16 - 'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'12:13 - Trabzon'da fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförü ödüllendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
vermidon 1
vadideki zambak 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 3
grup şamata 1
Kendisini görüp ayağa kalkmadi diye ceza veren başkan yardımcısı 4
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
sosyal deney 3
kara bulut gibi dolaşmak 1
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam