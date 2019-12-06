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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 06 Aralık 2019 12:11
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,75805,7590
Avro6,39806,3990
Sterlin7,52907,5670
ANKARA
ABD Doları5,72005,7800
Avro6,34506,4150
Sterlin7,47907,6340
Anadolu Ajansı
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