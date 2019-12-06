'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanının geldiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bir sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Pazartesi günü 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak' diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar."