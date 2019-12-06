'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'
|06 Aralık 2019 12:16
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanının geldiğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bir sene önce dolara güvenenlerin halini sormak lazım" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İnşallah yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin de altında kapatacağımız bir iklime doğru hızla ilerliyoruz. Tıpkı büyümede olduğu gibi enflasyonda da yeni ekonomi programı kapsamındaki yüzde 5'lik hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Buradan ekonomide çok zorlu bir süreci artık geride bıraktığımızı, atlattığımızı ve önümüzdeki dönemde ülkemiz için daha da aydınlık bir döneme girdiğimizi çok net ifade ediyorum."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Pazartesi günü 3'üncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Elhamdülillah çeyrek bazlı başardığımız pozitif büyümenin yanında artık yıllık bazda da pozitif büyümeye doğru geçtik. 2019 yılı için, bu yılın ilk yarısı için felaket senaryosu çizenler vardı. 'Türkiye şu kadar küçülecek, şu kadar daralacak, bu kadar batacak' diye. Bütün bunları yanıltacak bir performansla inşallah gerek uluslararası kuruluşlar gerekse de diğer birçok kurum ve kuruluşlar, büyüme tahminlerini pozitif yönde revize etmek durumunda kaldılar."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi
06 Aralık 2019 12:39
|Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 195 milyonu geçti
06 Aralık 2019 12:10
|JCR, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
06 Aralık 2019 12:05
|Finansal siber tehditler 2020'de artabilir
06 Aralık 2019 11:57
|Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı
06 Aralık 2019 11:08
|Türkiye 'hava trafiğinin merkezi' olacak
06 Aralık 2019 11:07
|Gıda işletmelerinde 'biyomühendis' istihdam edilebilecek
06 Aralık 2019 10:36
|Bakan Varank Tataristan'daki Türk fabrikalarında incelemelerde bulundu
06 Aralık 2019 09:46
|Güne başlarken döviz fiyatları
06 Aralık 2019 09:36
|Karayollarında durum
06 Aralık 2019 08:35