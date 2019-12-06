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Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu

İyi Parti milletvekili Fahrettin Yokuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 700 bin TL'ye uçak kiraladığını ve bu uçakla Cibuti'ye gittiğini iddia etmişti. Ancak daha sonra belgeler yayınlanmış ve Başkan Ali Erbaş'ın tarifeli uçakla Cibuti'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Fahrettin Yokuş'un özür dilemesi gerektiği belirtilmişti. Ancak Fahrettin Yokuş ne özür diledi ne de sosyal medya hesabındaki paylaşımını sildi. Bu gelişme üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, iftira suçundan yargılanması için, Savcılığa başvurdu.
 06 Aralık 2019 12:21
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Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu

İyi Parti milletvekili Fahrettin Yokuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 700 bin TL vererek uçak kiraladığını ve bu uçakla Cibuti'ye gittiğini iddia etmişti. Ancak daha sonra belgeler yayınlanmış ve Başkan Ali Erbaş'ın tarifeli uçakla Cibuti'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Fahrettin Yokuş'un özür dilemesi gerektiği belirtilmişti. Ancak Fahrettin Yokuş ne özür diledi ne de sosyal medya hesabındaki paylaşımını sildi. Bu gelişme üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı, iftira suçundan yargılanması için, Savcılığa başvurdu.

İŞTE İLGİLİ HABER METNİ:

Diyanet İşleri Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Yokus'un, twitter uzerinden yaptıgı paylasımda, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinin Cibuti'de yaptırılan caminin açılışına katılmaları için özel uçak kiralandığını öne sürdüğü, aynı iddianın İYİ Parti grup toplantısında da gündeme geldiği belirtildi.

Diyanet Isleri Baskanlıgı tarafından Cibuti'deki cami acılısı icin herhangi bir ucak kiralanmadığı bildirilen dilekçede, Prof. Dr. Ali Erbas'ın, Turkiye Diyanet Vakfınca yaptırılan Cibuti 2. Abdulhamid Han Camii ve Kulliyesi'nin resmi acılısına katılmak ve temaslarda bulunmak uzere, Turk Hava Yollarının TK0686 sefer sayılı uçağıyla Istanbul Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019'da Cibuti'ye hareket ettiği, ardından Afrika Parlamenterler Birligi Konferansı icin Cibuti'de bulunan TBMM Baskanı Mustafa Sentop ve beraberindeki heyetle Turkiye'ye dondüğü kaydedildi.

Halkı yanıltıcı ve iftira icerikli söz konusu beyanların, insaf ve vicdanla bagdasmadığı ifade edilen dilekçede, anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının güven ve itibarını sarcısı beyanları nedeniyle İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda iftira suçunu düzenleyen hüküm gereği cezalandırılması için kamu davası açılması talep edildi.

Diyanet'ten Akşener'in Cibuti iddiasına cevap
Anadolu Ajansı
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