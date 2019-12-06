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Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan büyükelçiyi sınır dışı ediyor

Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan Libya büyükelçisini sınırdışı ediyor
 06 Aralık 2019 12:26
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Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan büyükelçiyi sınır dışı ediyor

Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan Libya büyükelçisini sınırdışı ediyor

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya'nın Büyükelçisini sınırdışı etme kararı aldı.
Memurlar.Net
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