İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri, yeni kurulan Kent Konseyi'ne devredilmek üzere durduruldu. Meclisin binası boşaltılırken sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı.ediyesi (İBB) Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri, yeni kurulan Kent Konseyi'ne devredilmek üzere durduruldu
|06 Aralık 2019 12:28
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11 farklı kulüple faaliyet göstererek gençlerin ilgi alanlarıyla ilgili etkinlikler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi yeniden yapılandırılmak üzere faaliyetleri durduruldu.
KENT KONSEYİ'NE BAĞLANACAK
Gençlik meclisi, yeni oluşturulan Kent Konseyi'ne bağlanacak. Bu kapsamda sözleşmesi biten bazı çalışanlarla yeni sözleşme imzalanmadı.
BİNA BOŞALTILDI
İBB Gençlik Meclisi'nin binası da boşaltıldı. Binadaki gençlik meclisi yazıları da söküldü. Binayı Kent Konseyi kullanacak. Kent Konseyi'nin kuruluşu tamamlandıktan sonra gençlik meclisinin yeniden kurulacağı öğrenildi.
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