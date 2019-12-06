Adıyaman ve Malatya'da, 173 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim biriminin yolu kapandı.
|06 Aralık 2019 12:36
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Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan ve Kahta ilçelerinde toplam 23 köy ve 41 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.
Karla mücadele çalışmalarının sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 109 mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan yolların açılması için 117 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.
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