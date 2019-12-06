1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman ve Malatya'da, 173 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim biriminin yolu kapandı.
 06 Aralık 2019 12:36
Yazdır
Adıyaman ve Malatya'da, 173 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan ve Kahta ilçelerinde toplam 23 köy ve 41 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 109 mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için 117 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti
06 Aralık 2019 11:28		 İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
06 Aralık 2019 11:20
Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu
06 Aralık 2019 11:17		 Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
06 Aralık 2019 10:07
Polis memurunun down sendromlu öğrenciyle zeybek oynaması ilgi çekti
06 Aralık 2019 10:07		 Van'da kar ulaşımı aksattı
06 Aralık 2019 10:03
Öldürülmeseydi bugün 21. yaş gününü kutlayacaktı
06 Aralık 2019 09:04		 Albayrak grubunun ürettiği süpürge Karayolları filosunda
06 Aralık 2019 07:25
Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
05 Aralık 2019 21:49		 'Sazanlı' dolandırıcılık çetesi, bu kez kebap yedirdi
05 Aralık 2019 21:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Yerli ve milli mail 'OMail'de ilk imzalar atıldı13:20 - Diyanet, 1150 kişilik görevde yükselme sınavı açtı13:18 - 'Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağız'13:15 - Bakan Kurum: 13 termik santralde ayrı ayrı inceleme yapılacak13:11 - Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa hapis13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - Atanan 1000 öğretmen güvenlik soruşturmalarını bekliyor12:58 - Malatya'da mahrem operasyonda 17 zanlıdan 1'i tutuklandı12:48 - Dicle Üniversitesi çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelere umut olacak12:40 - 657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
12:39 - İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi12:36 - Adıyaman ve Malatya'da, 173 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor12:29 - Torba kanundaki tartışmalı 2 madde değiştirilerek kabul edildi12:28 - İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu12:26 - Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan büyükelçiyi sınır dışı ediyor12:21 - Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu12:16 - 'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'12:13 - Trabzon'da fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförü ödüllendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 1
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 1
Öğretmen ders anlatirken öğrencinin sınıfta sigara içmesi 3
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
Sigara paketlerinin tek tip ve siyah renkte olmasi 3
kabakulak 2
Hayatın merkezine dini hükümleri yerleştireceğiz 7
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 3
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam