Dicle Üniversitesi çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelere umut olacak

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bu ay hizmete açılacak tüp bebek merkezi, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere umut olacak.DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kurulumu tamamlanan, son teknoloji ile donatılan özel hastane konforunda hizmet verilecek tüp bebek merkezinde sadece Diyarbakır değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden başvuracak dar gelirli çiftlerin çocuk hasretinin sona erdirilmesi hedefleniyor. Rektör ve aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Talip Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ay hizmete açılacak merkezin, bebek hasreti çeken çiftlerin düşük maliyetle bebek sahibi olmasını sağlayacağını söyledi.- "Tüp bebek merkezi umut merkezi olacak"Tüp bebek merkezi açılması için rektör olmadan önce de çalışmalar yürüttüğünü, bu hizmeti Diyarbakır'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gül, "Tüp bebek, evli çiftlerden çocuk sahibi olamayanlar için alternatif tedavi yöntemidir. Diyarbakır'da sadece özel hastane ve merkezlerde tüp bebek tedavisi uygulanıyor. Bu tedaviye ihtiyaç duyan çiftler için bu merkezi kurmaya karar verdim. Sağlık Bakanlığı ile görüşerek proje izni aldık, daha sonra altyapısını oluşturduk." diye konuştu.Gül, özel hastanelerde ve merkezlerde bu tedavinin maliyetinin yüksek olduğunu, bu nedenle çoğu ailenin bu tedaviden faydalanamadığını ifade ederek "Öyle hastalar var ki tüp bebekten başka bir yöntemle çocuk sahibi olamıyor. Tüp bebek merkezi bu çiftler için çok önemli bir umut merkezi olacak. Kadromuzu tamamladık. Bu ay içerisinde hizmete açılacak." dedi."17 yıldır bu merkezi kurmayı hayal ediyordum." diyen Gül, bu bölümün uzun yıllar başkanlığını yürüttüğünü daha sonra rektör seçildiğini, böyle bir merkezi bugüne kadar kente ve bölgeye kazandıramamanın üzüntüsünü yaşadığını vurguladı. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu merkezi gerçekleştirmeyi Allah bize nasip etti. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete girecek tüp bebek merkezi, sadece Diyarbakır'a değil, Mardin, Batman, Siirt, Van, Şırnak, Hakkari gibi illerden, Türkiye'nin farklı bölge ve illerinden gelecek çiftlere de umut olacak. Maddi durumu iyi olanlar özel merkezlere gidebiliyor. Ama maddi durumu iyi olmayanlar bu tedaviden bugüne kadar yararlanamıyordu. İsteyen her çift, evlilik cüzdanı ile merkezimize başvuru yapabilecek. Bu merkez sağlık güvencesi olanlara verdiği hizmetin aynısını yeşil kart sahibi olanlara da sunacaktır."Gül, hasta kabulü ile ilgili bir sınırlamalarının olmadığını, ilk dönemde ayda 60 hasta ile başlayacaklarını ilerleyen dönemde ayda 500 hastaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.Tüp Bebek Merkezinde Embriyoloji Laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. Cenap Ekinci de merkezin dünyada kullanılan son teknoloji cihazlarla donatıldığına dikkati çekerek hasta kabulünün ardından bebek sahibi olmak isteyen çiftlere hizmet vermeye başlayacaklarını kaydetti.