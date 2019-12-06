Atanan 1000 öğretmen güvenlik soruşturmalarını bekliyor
|06 Aralık 2019 13:06
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Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Ağustos'ta 20 bin öğretmen ataması yapmıştı.
Güvenlik soruşturmasındaki detaylardan dolayı 1000'e yakın öğretmenin dosyası Bakanlık merkezin görüşünü bekliyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, bin civarındaki öğretmenin güvenlik soruşturmalarının bir iki hafta içinde sonuçlandırılacağını belirtmişti. Bakan Selçuk konuya ilişkin, tam olarak "En geç iki hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz" demişti.
İki haftalık süre doldu ama güvenlik soruşturmaları dosyası hala bitirilemedi. Bakanlık bürokratlarının Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarına gölge düşürmemesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, atanan öğretmenler, Anayasa Mahkemesi kararından dolayı, kendi dosyalarının ne zaman görüşüleceğinin belirsiz hale geldiğini düşünmektedir. Ancak bu değerlendirme doğru değildir. Kamu kurumları şuan için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde yer alan hükme binanen güvenlik soruşturmalarını yürütmeye devam etmektedir. Bu konudaki detaylı haber için tıklayınız.
Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığının, göreve başlamak isteyen öğretmenleri daha fazla mağdur etmeden, sorunu çözmesi gerekmektedir.
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