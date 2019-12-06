Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa hapis

Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edilirken, 2 sanığın ise beraatına karar verildi.

Gazetesi Ahmet Hakan Coşkun'un Şişli'deki evinin önünde 1 Ekim 2015 tarihinde saldırıya uğramasına ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Kamuran Ergin SEGBİS yoluyla katılırken, gazeteci Coşkun'un avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararın açılacağını kaydeden hakim, taraflara son sözlerini sordu. Gazeteci Coşkun'un avukatları sanıkların cezalandırılmalarını isterken, sanık avukatları müvekkillerinin beraatını talep etti.

Mahkeme, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık'ın "kasten yaralama" suçundan beraatlarına, aralarında olayın azmettiricisi olan Yahya Kemal Gezen'in de bulunduğu 5 sanığın ise aynı suçtan ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, aynı sanıkların "mala zarar verme" suçundan da 3'er bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Gezen'in de aralarında bulunduğu 5 sanığı ayrıca Ahmet Hakan'ın şoförü Sari Demir ve koruması Cemal Ceyhun Kıral'ı darp etmelerine yönelik ise 'kasten yaralama' suçundan 10 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, Kıral ve Demir'i darp etmekten verilen hapis cezalarında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.