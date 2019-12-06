1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa hapis

Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edilirken, 2 sanığın ise beraatına karar verildi
 06 Aralık 2019 13:11
Yazdır
Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa hapis

Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'a evinin önünde yapılan saldırıya ilişkin yargılanan 7 sanıktan 5'i 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum edilirken, 2 sanığın ise beraatına karar verildi.

Gazetesi Ahmet Hakan Coşkun'un Şişli'deki evinin önünde 1 Ekim 2015 tarihinde saldırıya uğramasına ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Kamuran Ergin SEGBİS yoluyla katılırken, gazeteci Coşkun'un avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararın açılacağını kaydeden hakim, taraflara son sözlerini sordu. Gazeteci Coşkun'un avukatları sanıkların cezalandırılmalarını isterken, sanık avukatları müvekkillerinin beraatını talep etti.

Mahkeme, sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık'ın "kasten yaralama" suçundan beraatlarına, aralarında olayın azmettiricisi olan Yahya Kemal Gezen'in de bulunduğu 5 sanığın ise aynı suçtan ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, aynı sanıkların "mala zarar verme" suçundan da 3'er bin TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Gezen'in de aralarında bulunduğu 5 sanığı ayrıca Ahmet Hakan'ın şoförü Sari Demir ve koruması Cemal Ceyhun Kıral'ı darp etmelerine yönelik ise 'kasten yaralama' suçundan 10 ay 15 gün hapse çarptırdı. Mahkeme, Kıral ve Demir'i darp etmekten verilen hapis cezalarında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eşini öldüren kocaya 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis
05 Aralık 2019 22:46		 'Herkes akıllı olacak' diyen maganda tutuklandı
05 Aralık 2019 19:43
Polis memurunu başından vuran şüpheli tutuklandı
04 Aralık 2019 20:34		 Cesetle yakalanan 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı
04 Aralık 2019 19:23
Emeklinin maaşını çalan şüpheli tutuklandı
01 Aralık 2019 19:54		 Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı
01 Aralık 2019 17:48
Eşine sokak ortasında şiddet uygulayan koca tutuklandı
01 Aralık 2019 17:18		 Personel müdürü, cinsel saldırıdan tutuklandı
30 Kasım 2019 20:13
Ambulans hırsızına 3 yıl 9 ay hapis cezası
30 Kasım 2019 19:19		 'Seyyar dişçi' tutuklandı!
28 Kasım 2019 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Yerli ve milli mail 'OMail'de ilk imzalar atıldı13:20 - Diyanet, 1150 kişilik görevde yükselme sınavı açtı13:18 - 'Yılı yüzde 12 enflasyon seviyesinin altında kapatacağız'13:15 - Bakan Kurum: 13 termik santralde ayrı ayrı inceleme yapılacak13:11 - Ahmet Hakan'ın darp edilmesine ilişkin 5 sanığa hapis13:08 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:06 - Atanan 1000 öğretmen güvenlik soruşturmalarını bekliyor12:58 - Malatya'da mahrem operasyonda 17 zanlıdan 1'i tutuklandı12:48 - Dicle Üniversitesi çocuk sahibi olamayan dar gelirli ailelere umut olacak12:40 - 657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
12:39 - İstanbul Sabiha Gökçen 'Yılın En İyi Havalimanı' seçildi12:36 - Adıyaman ve Malatya'da, 173 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor12:29 - Torba kanundaki tartışmalı 2 madde değiştirilerek kabul edildi12:28 - İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu12:26 - Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan büyükelçiyi sınır dışı ediyor12:21 - Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu12:16 - 'Türkiye ekonomisini harekete geçirme zamanı geldi'12:13 - Trabzon'da fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförü ödüllendirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
FETÖ'nün yargıdaki en yüksek tepesindeki isme verilen cezaya tepki
Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
Girişte, bir dereceyi almayan mühendislik mezunu memur ne yapmalı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üzerine alınmamak 2
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
tavla 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
şef 2
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
hastalık hastası 2
şikayet kutusu 3
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
grup şamata 1
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam