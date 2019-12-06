Diyanet, 1150 kişilik görevde yükselme sınavı açtı		 

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplamda 1150 kişilik görevde yükselme sınavı açtığını duyurdu. sınav sözlü olarak yapılacak. MBSTS'den en az 60 puan almış 3 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak.

2019 Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başvaiz, Uzmanvaiz, Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Ku'ran Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Başmüezzin) Sınavı

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan kadrolara kurum içi naklen atama yapılmak üzere Başkanlığımız personeline yönelik sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava, MBSTS puan sırası esas alınarak her bir unvan için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katı aday çağrılacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER SINIFI BULUNDUĞU YER UNVANI ADEDİ Din Hizmetleri Sınıfı Taşra Teşkilatı Başvaiz 100 Uzman vaiz 250 Başimam-hatip 150 Uzman imam-hatip 250 Kur'an kursu başöğreticisi 100 Kur'an kursu uzman öğreticisi 250 Başmüezzin 50

I. BAŞVURU ŞARTLARI A. GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesi nin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

4. Başkanlığımızca 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) her hangi birinden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Son 3 yıl içinde uyarma ile kınama hariç disiplin cezası almamış olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

UNVANLAR ŞARTLAR Başvaiz a. Uzman vaiz olarak 4 yıl çalışmış olmak, b. İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak. Uzman Vaiz Vaiz olarak 6 yıl çalışmış olmak Başimam- hatip a. Uzman imam-hatip olarak 4 yıl çalışmış olmak, b. Hafız olmak, c. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak. Uzman imam-hatip a. İmam-hatip olarak 6 yıl çalışmış olmak, b. Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere takrib tayyibe kurusunu bitirmiş olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak. Kuran kursu başöğreticisi a. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, KAPAT [X] b. Kur'an kursu uzman öğreticisi olarak 4 yıl çalışmış olmak, c. Hafız olmak, d. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak. Kuran kursu uzman öğreticisi a. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak, b. Kur'an kursu öğreticisi olarak 6 yıl çalışmış olmak, c. Hafız olmak veya Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak. Başmüezzin a. Müezzin-kayyım olarak 8 yıl çalışmış olmak, b. Hafız olmak, c. Başkanlıkça düzenlenen aşere, takrib, tayyibe kursunu bitirmiş olmak.

Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacaktır.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyanlardan Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine 16.12.2019 (saat 08:30) - 30.12.2019 (saat 16:30) tarihleri arasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir

2. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve ZAMANI

1. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınav konuları:

a. Vaiz unvanı kariyer basamakları için;

a) Kur'an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) ve hitabet (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

b. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarının kariyer basamakları için;

1) Kur'an-ı Kerim (70 puan),

2) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (20 puan),

3) Hitabet (KKÖ ve İH için)/Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan)

3. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

4. Adaylar sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

IV. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.

2. Başarı sıralamasında öncelikle sınav puanı, eşitlik halinde sırasıyla MBSTS puanı, hizmet süresinin fazla olması ve doğum tarihinin önce olması dikkate alınacaktır.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.

V. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

7. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ