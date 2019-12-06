Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası kaza yaptı
|06 Aralık 2019 13:43
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpması sonucu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özkan Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617 plakalı VIP minibüs, Avrupa Otoyolu Velimeşe mevkisinde, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, Demirtaş'ın babası Tahir (73) ve annesi Sadiye Demirtaş (67) ile kız kardeşi Şadiye Buluttekin (37), Mehmet ve Süleyman Akkaya, Tahir Elçi Yalğı, Rami ve Fesih Türkmen ile sürücü Yalğı yaralandı.
Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların buradaki müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastanelere sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Minibüste bulunanların, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
HDP'den açıklama geldi
HDP, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada aile bireylerinin kaldırıldığı hastanelerin isimlerini vererek, halkı dayanışmaya çağırdı. Açıklama şöyle:
"Sn. Selahattin Demirtaş'ın ailesi bu sabah saatlerinde cezaevi ziyaretine giderken trafik kazası geçirmişlerdir, aile bireyleri Çorlu Devlet Hastanesi, Reyap Hastanesi ve Vatan Hastanesi'ne kaldırılmıştır. "
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