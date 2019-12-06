İlk kadın komando astsubaylardan zorlu eğitim
Jandarma Genel Komutanlığı Foça'da ilk kadın komando astsubay adaylarının eğitim görüntülerini paylaştı
|06 Aralık 2019 13:48
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Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ilk kadın komando astsubay adaylarının zorlu eğitimlerini gösteren video paylaşıldı.
Paylaşımda, kadın komandoların geçtikleri zorlu eğitimden kesitler yer aldı.
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