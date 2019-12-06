Antalya'da PKK operasyonu: 29 gözaltı
|06 Aralık 2019 13:59
|Yazdır
Antalya'nın Alanya ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda teröre finansal destek sağladıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen paraları açtıkları iş yerinde değerlendirip, elde edilen geliri tekrar örgüte aktarırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği ekiplerince, belirlenen 41 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 29 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 15 bilgisayar, 32 cep telefonu, sim kart ve hafıza kartları, 6 tablet, 6 harddisk, 7 flash bellek, 9 CD, 9 dokuman, not defteri, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu, 123 fişek, 4 banka cüzdanı, 4 bin 8 lira ve henüz açılamayan küçük ebatta kasa ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sivas'ta FETÖ operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
06 Aralık 2019 15:13
|Kastamonu'da FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis cezası
06 Aralık 2019 15:05
|İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
06 Aralık 2019 14:45
|Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
06 Aralık 2019 13:56
|İtirafçı 19 'mahrem imam' 300 FETÖ'cünün ismini verdi
06 Aralık 2019 13:32
|Amanoslar'da EYP patlaması sonucu 2 asker yaralandı
06 Aralık 2019 12:09
|Ağrı'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
06 Aralık 2019 12:07
|Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
06 Aralık 2019 11:45
|Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 3 kişi daha adliyede
06 Aralık 2019 10:40
|3 PKK'lı terörist teslim oldu
06 Aralık 2019 10:18