Davutoğlu'nun partisinden ilk fire
|06 Aralık 2019 14:01
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Yeni parti hazırlıklarını sürdüren ve Bolu'da iki günlük kamp yapan Ahmet Davutoğlu ekibi, parti programı ve tüzüğünü büyük oranda şekillendirdi. Partinin ismi ve logosuna yapılacak bir iki toplantıdan sonra karar verileceği belirtilirken, kurucular kurulunun da 130 kişiden oluşması bekleniyor. Kurucular kurulunda eski AK Parti, CHP, HDP ve MHP'li isimlerin yer aldığı kaydediliyor.
Partinin ilan edilmesi beklenirken, partinin kurucuları arasında yer alan CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
İhsan Özkes, Twitter'da "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım" mesajını yayımladı.
İşte o mesaj:
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