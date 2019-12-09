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Sosyal etüd ve proje müdürleri Bakan Soylu'yu bekliyor

İl sosyal etüd ve proje müdürlüğüne ataması yapılacak adaylar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayını bekliyor.
 09 Aralık 2019 09:34
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Sosyal etüd ve proje müdürleri Bakan Soylu'yu bekliyor

İl sosyal ve etüd müdürlükleri 2011 yılında oluşturuldu.

Valilik bünyesindeki birimlerden biri

Buraya 10 hizmet yılını dolduran ve 4 yıllık lisans mezunu olanlar atanabiliyor.

İl sosyal ve etüd müdürlükleri, ilin güvenliğiyle ilgili sorunlarla ilgileniyor ve önemli sorunları Bakanlığa bildiriyor.

Daha önce FETÖ'nün yoğun olarak kullandığı bu kadroların önemli bir kısmı şuan boş ve vekaleten yönetiliyor.

Diğer taraftan, boş kadrolara ataması uygun görülen 60'a yakın aday için gerekli kararnameler hazırlandı.

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı alınamadığı için atamalar yapılamadı.
Memurlar.Net - Özel

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