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Kış hastalıklarından korunmak için beslenme şart

Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalık riskini düşürmek için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bunun için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.
 06 Aralık 2019 14:23
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Kış hastalıklarından korunmak için beslenme şart

Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalık riskini düşürmek için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bunun için yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söyledi. Uyku düzeni, diğer beslenme alışkanlıkları, dışarıdan maruz kalınan toksisite yükü, egzersiz durumu gibi birçok faktöründe bağışıklık sisteminde önemli etken olduğunu ifade eden Temizkan, tek bir besine ağırlık vermek yerine çok çeşitli beslenmenin daha sağlıklı olduğunu belirtti. Temizkan, "Örneğin; kaliteli protein olarak sadece kırmızı et değil bunun yanında taze deniz balığı ya da kuru baklagiller gibi bitkisel proteinlere de beslenmede yer vermek bağışıklık sistemini destekler. Balık Omega-3, fosfor, çinko ve selenyum kaynağıdır. Omega-3'ün bağışıklık sistemine etkisi azımsanmayacak düzeydedir. Haftada 2-3 defa balık tüketilebilir" dedi.

Ispanak, pazı, pırasa, brokoli

Sebzelerin mevsimine göre tüketilmesi gerektiğini söyleyen Temizkan, "Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler hem antioksidan deposu hem de vitamin-mineral bakımından zengindir. Kış aylarında ıspanak, pazı, pırasa, brokoli, karnabahar, kereviz, lahana, brüksel lahanası, mor lahana, turp, pancar, taze soğan, havuç, şalgam gibi sebzeler mutlaka her öğüne eklenmelidir. Bu sebzeleri çok pişirmek vitamin-mineral kaybına yol açacağı için uzun süreli pişirilmemelidir. Sebzeler haşlanacaksa buharda haşlanmalıdır. Bu sayede vitamin kaybı en aza indirilmiş olur. Ayrıca bu sebzelerden hazırlanan sebze suları (posasıyla) günlük beslenmenize eklemek, bağışıklık sisteminizi ciddi anlamda destekleyip hazımsızlık problemlerinize de destek olacaktır" dedi.

Taze maydanoz, kırmızı biber ve kivide 3 katı C vitamini var

C vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynadığını ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, "C vitamini insanlarda sentezlenmeyip dışarıdan alınması gereken vitaminlerden birisidir. C vitamini serbest radikallerle savaşan bir antioksidandır; ancak toplumun birçoğu günlük ihtiyacı olan C vitaminin yeterli almayıp, hastalandıktan sonra bol bol mandalina, portakal yiyerek bağışıklığını yükseltmeye çalışır. Bu yanlış değildir; ancak C vitaminin fazlası idrarla dışarı atılmaktadır. Doğru olan düzenli, C vitamini alıyor olmak. Bunun için vitamin takviyeleri de kullanılabilir; ayrıca en zengin C vitamini içeriğine sahip olan besin portakal değildir. Taze maydanoz, kırmızı biber veya kivi; portakalın neredeyse 3 katı kadar C vitamini içermektedir. Kahvaltınıza ekleyeceğiniz bir demet maydanoz ve kırmızı biber ile aslında ihtiyacımız olan C vitaminini almış olursunuz. Kış aylarında hastalanmamak için alacağınız en iyi önlemlerden biri de zencefil tüketmektir. Taze zencefili demleyerek günde birer bardak zencefil çayı içebilirsiniz; ayrıca günde en az 2 - 2,5 litre su içmeye dikkat edilmelidir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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