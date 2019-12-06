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Belediye, 11 sanatçıyı küçük bir odaya koydu

31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek. 11'i sanatçı, 12 kişiyi küçücük bir odaya koydu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Tuba Çalık, "Küçücük bir odaya 11'i sanatçı, 12 kişiyi tıkıştırdılar. İşe giriş ve çıkışta imza attırıyorlar. Hapis cezası muamelesi ediyorlar" diye yazdı.
 06 Aralık 2019 14:24
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Belediye, 11 sanatçıyı küçük bir odaya koydu

31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek. 11'i sanatçı, 12 kişiyi küçücük bir odaya koydu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Tuba Çalık, "Küçücük bir odaya 11'i sanatçı, 12 kişiyi tıkıştırdılar. İşe giriş ve çıkışta imza attırıyorlar. Hapis cezası muamelesi ediyorlar" diye yazdı.

GİRİŞ ÇIKIŞTA İMZA

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Tuba Çalık, "Küçücük bir odaya 11'i sanatçı, 12 kişiyi tıkıştırdılar. İşe giriş ve çıkışta imza attırıyorlar. Hapis cezası muamelesi ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Tuba Çalık'ın o yazısı:

Antalya BŞB. Şehir Tiyatroları'nda, genel sanat yönetmeni Mehmet Özgür ile 48 sanatçının işten çıkarılmasının ardından, tiyatrodaki son durumu araştırdım. Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve yeni yönetimin, kadrolu tiyatroculara eziyet ettiğini öğrendim. İşte anlatılanlar: "Böcek, yönetmeliği değiştirdi. İşten çıkaramadıkları kişilere ağır mobbing uyguluyorlar. Küçücük bir odaya 11'i sanatçı, 12 kişiyi tıkıştırdılar. İşe giriş ve çıkışta imza attırıyorlar. Hapis cezası muamelesi ediyorlar."

48 SANATÇININ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Antalya Şehir Tiyatroları'nda sular durulmuyor. Biliyorsunuz, geçtiğimiz haftalarda sanatçı Engin Alkan'la, Antalya Şehir Tiyatroları'ndaki işten çıkarmaları konuşmuştuk. Görevde olduğu sürece son derece başarılı işler yapan genel sanat yönetmeni Mehmet Özgür'ün bahane üretilerek görevden alındığını ve 48 sanatçının da sözleşmesinin feshedildiğini söylemişti Alkan. Tiyatrodaki son durumu öğrenmek için araştırma yaptım. Bana öyle şeyler anlattılar ki, valla pes dedim duyduklarım karşısında. Şimdilik ismi bende saklı olan görüştüğüm kişilerin anlattıklarını size aktarmak istiyorum...

'MOBBING YAPILIYOR'

"Yeni belediye yönetiminin tiyatroya yönelik ilk icraatı, Türkiye'nin en demokratik yönetmenliğine sahip Antalya Şehir Tiyatroları'nda seçimle ve oy birliğiyle iş başına gelmiş Mehmet Özgür'ün işe son vermek oldu. Bununla da kalmadılar. Muhittin Böcek, daha önceki dönemde belediye meclisinde kendisinin de 'evet' dediği şehir tiyatroları yönetmenliğini değiştirdi. Ve Mehmet Özgür yerine oyuncu Mustafa Avkıran'ın kardeşi Gökhan Avkıran'ı getirdi. Gökhan Avkıran kimdir diye baktığınızda çok daha iyi anlayacaksınız yaşananları. Kendisi, Mustafa Akaydın döneminde tiyatrodan kendi isteğiyle ayrılmış bir isim. 10 yıl tiyatro sahnelerinden uzak kalan ve başka işlerle uğraşmış Gökhan Avkıran, demokratik olmayan bir biçimde göreve getiriliyor. Seçilmiş bir kişinin yerine atanmış olarak birini getirmek ne demokrasiye, ne de vicdana sığar..

70 YAŞINDA SANAT EMEKÇİSİ...

Sadece bununla da kalınmadı. Kadrolu oldukları için rahatça işten çıkaramadıkları kişilere de ağır mobbing uyguluyorlar. Bunlar, 11'i sanatçı olmak üzere 12 kişi. Ne yapıyorlar diye sorarsanız size anlatayım. Küçücük bir odaya 12 kişiyi tıkıştırdılar. Bu insanlar sabah 08.30'da işe gidip imza atıyorlar, öğle yemeğine çıkarken imza atıyorlar, mesai bitiminde imza atıp çıkabiliyorlar. Adeta hapis cezası verir gibi muamele ediyor yeni tiyatro yönetimi. En üzüldüğüm şey ise bu muameleyi 70 yaşında sanat emekçisi olan Cenap Aydınoğlu'na da yapıyor olmaları. Ömrünü tiyatroya vermiş Aydınoğlu'nu bir odaya hapsederek cezalandırmak insanlığa sığmaz. Bu neyin hırsı, öfkesi anlamış değilim. Her açıdan çok başarılı işlere imza atmış bir tiyatroyu siyasi hesaplar yüzünden perde açamaz hale getirmek tam fiyaskodur..

KÜÇÜCÜK BİR ODAYA TIKARAK EZİYET EDİYOR

Mehmet Özgür, oy birliğiyle seçilmiş biriydi. Şimdiki ise Böcek tarafından, hem de etik olmayan antidemokratik bir yöntemle genel sanat yönetmenliğine atandı. Tiyatrodan yıllarca uzak kalmış, iç yapıya hakim olmayan birinin tiyatroyu geriye götüreceği kesin. Üstelik yeni gelen tiyatro yönetiminin gözünü öyle hırs bürümüş ki '70 yaşındaki sanatçıya bu eziyeti yapmayın' diye uyarılara rağmen umursamadan devam ediyorlar mobbinge. Şimdi çıkıp bu yaptıklarını yalanlamasınlar diye fotoğrafı da yayınlamanızı istiyorum. Muhittin Böcek ve mensubu olduğu parti her fırsatta sanat ve sanatçının yanında olduğunu söylüyor ama 70 yaşındaki Cenap Aydınoğlu dahil 11 sanatçıyı küçücük bir odaya tıkarak eziyet ediyor. Bunun makul hiçbir açıklaması olamaz. Umarım bu mobbinge bir an önce son verirler."

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Sabah
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