Soylu: Dertleşmek için 112'yi aramayın		 

45 ildeki uygulamada 7 kurumun acil çağrılarının tek numara altında toplandığını kaydeden Soylu, sistemin şu anda Türkiye'de nüfusun yüzde 76'sına hizmet verdiğini söyledi. Geri kalan illerde 112 numarasının sadece ambulans ve sağlık hizmetleri için faaliyette olduğunu aktardı.

Soylu, "Tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Ne olursunuz, 112 hatlarını acil durumlar dışında meşgul etmeyin. Biz burada hayat kurtarmak için saniyelerin hesabını yapıyoruz. Telefonunuzun pin kodunu çözmek istiyorsanız, lütfen bir telefon bayisine gidin ve meseleyi orada halledin. İnanın hayat kurtarırsınız.

Dertleşmek için arayan var, şaka olsun diye arayan var. Bu asılsız ihbarlar hayat kurtarmaya mani olmaktır. İmdata mani olmaktır. Buradaki arkadaşlarımız bu telefonlarla uğraşırken bir vatandaşımızın Allah göstermesin, başına bir trafik kazası gelmiş olabiliyor, bir yangın veya bir kalp krizi vakası olabiliyor. Biz bu asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak, mesele ceza tahsil etmek değil, hayat kurtarmaktır" diye konuştu.