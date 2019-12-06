'NATO planlarında Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil
|06 Aralık 2019 14:59
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(NATO planlarında) Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil"
"Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak"
"(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz"
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