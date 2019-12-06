Kastamonu'da FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis cezası
|06 Aralık 2019 15:05
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Metin Tekinasa katıldı.
Tekinasa, tahliyesini talep ederek, "2016 yılından beri tutukluyum. Benim gibi olanlara 6 yıl 3 ay veya 7 yıl 6 ay ceza verildi. Cezamın düşürülmesini ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Tekinasa, 22 Mayıs 2018'deki duruşmada FETÖ'nün "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay, cezanın fazla olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti.
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