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21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
|06 Aralık 2019 15:07
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yavu İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 21 öğrenci, öğle yemeğinde konserve yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, köydeki sağlık ocağına götürüldü.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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