Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama		 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %25'e varan indirim fırsatı		 
Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu		 
Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu		 
KYK'da kadınlara saldıran memurun görev yeri değiştirilmiş		 
Kız arkadaşını tekme tokat böyle dövdü Video		 
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun evinden ceset çıktı Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarihi hamamı çitle çeviren belediye tazminat ödeyecek

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi, tarihi Roma Hamamı'nı dış etkenlere karşı korumak için 10 yıl önce etrafını tel çitle çevirdi. Tarihi yapının da içinde bulunduğu arsanın sahiplerinin, özel mülklerine müdahale edildiği gerekçesiyle açtığı dava sonrası belediye, tazminata mahkum edildi.
 06 Aralık 2019 15:23
Yazdır
Tarihi hamamı çitle çeviren belediye tazminat ödeyecek

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırlarında yer alan, 3'üncü yüzyıla ait Roma Hamamı'nın dış etkenlerden zarar görmesini önlemek için 10 yıl önce etrafını tel çitle çevirdi. Ancak tarihi yapının içinde bulunduğu arazinin sahipleri, alanlarına müdahale edildiği gerekçesiyle belediye aleyhine tazminat davası açtı. Yaklaşık 10 yıldır devam eden davada mahkeme, mülk sahibinin rızası dışında araziye müdahale ettiği için belediyeyi tazminat ödemeye mahkum etti. Tazminat miktarının, faizleriyle birlikte 7 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.

'TEMİZLİK ÇALIŞMASI BİLE YAPAMIYORUZ'

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, atıl durumda bırakılan başıboş arazilerde temizlik çalışması bile yapamadıklarını söyledi. Bu tür arazilerde temizlik yaptıkları takdirde mülk sahipleri tarafından belediyeye yüklü miktarda tazminat davası açıldığını belirten Esen, birileri girip tahrip etmesin diye tarihi Roma Hamamı arazisi etrafına çit yapıldığını anlattı. Esen, mülk sahiplerinin, araziye müdahale edildiği düşüncesiyle Konyaaltı Belediyesi'ni yaklaşık 7 milyon lira tazminata mahkum ettirdiğini, kamu kullanımına ayrılmış özel mülkiyete ait araziler için yasal bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.

ARAZİNİN 4'TE 1'İ BELEDİYEYE AİT

Tarihi Roma Hamamı'nın da içinde yer alan 5 bin metrekarelik arsanın dörtte birinin belediyeye ait olduğunu belirten Esen, geriye kalan diğer hisselerin özel mülk sahiplerinin olduğunu söyledi. Semih Esen, "Roma Hamamı'nın bulunduğu arazi imar planlarında aslında ilkokul diye planlanmış. Kamusal alanlardaki vatandaş hisseleri nedeniyle çoğu hizmet yapılamıyor. Pazar yerleri alanlarında da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Semt pazar yerleri olarak ayrılmış yerlerde vatandaş hisseleri var. Böyle bir durumda ya o alanları kamulaştırmak zorundasınız ya da bağış yoluyla pazarları kurmak zorundasınız. Arazinin çok kıymetli olmadığı yerlerde bu sorunlar kamulaştırma yoluyla hallolabilir. Ama Konyaaltı gibi yüksek bedelli arazilerde bunu yapmak her zaman mümkün olmuyor" diye konuştu.

'TAHRİBATA AÇIK BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Roma Hamamı kalıntısının tarihi özelliği nedeniyle alanın korunması gereken bir bölge olduğunu belirten Başkan Esen, "Başıboş alanlara girip temizlik bile yapsak, el atma sorunuyla karşılaşıyoruz. Belediyenin bu tarihi yapıyla tasarrufu olabilir mi? Bu kamunun, insanların vicdanını yaralayan bir durum. Bizim böyle tarihi bir eseri yok sayıp, görmezden gelip her türlü deformasyona ve tahribata açık bırakmamız mümkün değil. Bu korumayı yapmamız gerekiyordu fakat hukuki düzen içindeki birtakım çelişkiler nedeniyle böyle olumsuz sonuç ortaya çıktı" dedi.

'MÜLKİYET SORUNLARINA YASAL DÜZENLEME GETİRİLEBİLİR'

Kamunun kullanımına tahsis edilmiş alanların, ilkokul, ortaokul, cami, sağlık merkezi, pazar alanı gibi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Esen, "Kamulaştırma bedellerinin aşırı yüksekliği nedeniyle bu alanların içerisindeki özel mülkiyetleri kamulaştıracak bütçeler birçok belediyede yok. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. TBMM yasal bir düzenleme yapabilir ama biz sorunu yerinde yaşayan yöneticileriz. Buralardaki hisselerin, vatandaşlar da mağdur edilmeyerek, eşdeğer başka hazine arazilerinin takası yoluyla buraların kamunun kullanımına açık hale getirilmesi mümkün. Eğer bu yapılmazsa pek çok yer insan sağlığını, hatta can güvenliğini tehdit eder vaziyette duruyor. Ve birçok belediye de buralarda bırakın herhangi bir tasarrufta bulunmayı, temizlik faaliyeti bile yapamıyor. Yaptığı zaman başına gelecek olan şey yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmak" diye konuştu.

'BİR ÇELİŞKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Semih Esen, tazminatlara ilişkin yasada sınır olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu tip tazminatlara bütçeden ayırabileceğiniz rakam, toplam gelirin yüzde 2'sidir. Yani belediye kasasında o bütçe olsa bile o bütçenin yüzde 2'sini aşıyorsa, o parayı ödeyemezsiniz. Diğer taraftan da alacaklılar bu tazminatı almak için belediyelerin hesaplarına, araçlarına haciz koyuyor. Bir tarafta yüzde 2'nin üzerinde ödeyemezsiniz gibi bir yasal düzenleme varken diğer tarafta alacaklıların tazminatı alabilmesi için her türlü icra yolu başvurularının önü açık. Böyle bir çelişkiyle karşı karşıyayız. Yasal bir düzenlemeyle kamu kullanımına ayrılmış yerlerdeki vatandaş hisselerinin başka yerlerdeki hazine arazileriyle takas edilerek buraların kamunun kullanımına uygun hale getirilmesini talep ediyoruz."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kol saati ve yüzük nedeniyle KPSS iptaline Danıştay 'dur' dedi
04 Aralık 2019 12:25		 Mesai saatleri dışındaki toplantıya katılmama cezası yargıdan döndü
03 Aralık 2019 17:30
Ufuk Uras güvenlik soruşturması davasını kazandı
02 Aralık 2019 10:35		 Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak
02 Aralık 2019 10:26
Salda Gölü için açılan dava reddedildi
29 Kasım 2019 18:23		 Danıştay İDDK'dan iş bırakan aile hekimi için önemli karar
27 Kasım 2019 23:51
Belediyeden atılan iki işçi işe iade davasını kazandı
27 Kasım 2019 08:52		 Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
27 Kasım 2019 00:04
Kesin hüküm olmadıkça öğrencinin bursu kesilemez
25 Kasım 2019 15:57		 MEB, bakanlık maarif müfettişleri atamalarına iptal kararı
22 Kasım 2019 10:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - Ergenekon davası hakimi Çalmuk'un tutukluluğuna devam kararı16:54 - CHP'li Özel'den yeni infaz rejimi için toplumsal katkı çağrısı16:52 - TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis Lokantası'yla ilgili haberlere kınama16:47 - Çöp atanlar kamerayla tespit edilecek16:34 - Diş hekimlerine saldıran şüpheli tutuklandı16:27 - Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davası kararını onadı16:20 - Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor16:11 - Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama16:07 - Endonezya uleması: FETÖ'nün tüm faaliyetleri yasaklansın16:01 - Zam dedikodusu 'nüfus'ta yoğunluğa neden oldu
15:50 - Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada15:49 - Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı15:46 - CTE'den Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama15:36 - Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu15:33 - Sulama kanalına düşen avukatın cansız bedenine ulaşıldı15:29 - Köy öğrencisinin makam aracına binme hayalini kaymakam gerçekleştirdi15:23 - Tarihi hamamı çitle çeviren belediye tazminat ödeyecek15:19 - KYK'da kadınlara saldıran memurun görev yeri değiştirilmiş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Trol savcı açığa alındı
Selamlama cezası veren başkan yardımcısı görevden alındı
Ceren'in katili Şırnak'ı istemeyince Van'a gönderildi
Torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ekrem Coşkun'dan net açıklama
Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
İl belediyelerinin kar ve soğuk hava 'atışması' gülümsetti
Öğrencilere hakaret eden Okul Müdürü açığa alındı
657 sayılı Kanuna eklenen istisna maddesi ne kadar doğru?
Polisin aracından 121 kilogram esrar çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
grup şamata 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 1
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 3
sahte peygamber 3
vadideki zambak 1
klavye kullanmaktan yazı yazmayı unutmak 2
kendi değerini arttırmak 7
idam cezası 1
kara bulut gibi dolaşmak 1
akıllı 2
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı-İlan Düzeltildi
Çanakkale Gelibolu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 110 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Personel Özel Güvenlik 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 44 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam