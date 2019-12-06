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Köy öğrencisinin makam aracına binme hayalini kaymakam gerçekleştirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Yeniköprü köyünde öğrenimini sürdüren 4'üncü sınıf öğrencisi Batuhan İşler'in makam aracına binme hayalini Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat gerçekleştirdi
 06 Aralık 2019 15:29
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Köy öğrencisinin makam aracına binme hayalini kaymakam gerçekleştirdi

Ahlat ilçesine bağlı Yeniköprü Köyü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Batuhan İşler, okullarını geçtiğimiz günlerde ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın makam aracının resmini çizdi. Arabalara düşkün olan minik Batuhan, resim dersinde çizdiği kaymakamın makam aracının resmini öğretmenine göstererek makam aracını çok sevdiğini ve araca binmeyi arzuladığını söyledi. Öğrencisinin bu isteğine kayıtsız kalmayan öğretmen Sümeyye Çoban da çizilen resmin fotoğrafını çekerek Ahlat Kaymakamı Erat'a sosyal medya üzerinden gönderdi. Kendisine gönderilen resmi görerek duygulanan Erat ise öğrenciyi telefonla arayarak tebrik etti. Daha sonra öğrencinin isteğine duyarsız kalmayarak harekete geçen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, bir sonraki gün makam aracını öğrencinin yaşadığı Yeniköprü köyüne gönderdi. Sabah saatlerinde Yeniköprü köyüne götürülen makam aracı, 4'üncü sınıf öğrencisi Batuhan İşler'i evinden alarak güzel bir yolculuğun ardından okuluna kadar götürdü.


Kaymakam, makam aracıyla öğrencinin hayalini gerçekleştirdi

"Çok güzel bir duyguydu, çok mutlu oldum"

Kaymakamın makam aracına binme hayali gerçekleşen Batuhan İşler, bu isteğini yerine getiren Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a teşekkür etti. Batuhan İşler, "Bir gün kaymakam bey makam aracıyla bizi ziyarete geldi. Bende arabaları çok seviyorum ve araba resimleri de çizmeyi çok seviyorum. Kaymakam beyin arabasını da çok beğendim ve resmini çizdim. Sonra çizdiğim resmi öğretmenimle birlikte kaymakam beye gönderdik. Kaymakam beyde resmi çok beğendi. Bana makam aracına bindireceğini ve gezdireceğine söz verdi. Bugünde makam aracı gelip beni evimden aldı ve makam aracında kaymakam beyin koltuğuna oturarak okula geldim. Çok güzel bir duyguydu, çok mutlu oldum. Kaymakam beye teşekkür ederim" dedi.

"Bir çocuğun yüreğine dokunabilmek çok güzel"

Batuhan İşler'in öğretmeni Sümeyye Çoban da, Kaymakam Erat'ın geçtiğimiz günlerde okulu ziyaret ettiğini belirterek, "Kaymakam beyin çocuklara olan sevgisi, ilgisi ve muhabbeti hem çocukların hoşuna gitti hem de dikkatlerini çekti. Batuhan adlı öğrencimde dışarı da kaymakam beyin aracını görüp dikkatini çekti ve arabanın resmi çizmeyi sevdiği içinde resmetmek istedi. Batuhan duygu, düşüncelerini ve sevgisini resimle ifade etmek isteyen bir çocuk. Bir gün sonra resim dersinde kaymakam beyin makam aracını çizmiş ve yanıma geldi. Bende buna kayıtsız kalmayıp kaymakam beye göndermek istedim. Kaymakam beyde sağ olsun gördü ve bizlere cevap verdi. Batuhan'a bir söz verdi, makam aracını gönderip Batuhan'ı bindireceğini ve gezdireceğine söz verdi. Bugünde makam aracı köye geldi. Batuhan'ı evinden alıp okula kadar getirdi. Batuhan, bu hayaline kavuşmuş oldu. Bir çocuğun yüreğine dokunabilmek çok güzel. Ben kaymakam beye bu güzel jestinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi gördüğü için, bizlere değer verdiği için, maddi ve manevi desteklerini esirgemediği için teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.

"Çocuğumu sevindirdiği için çok teşekkür ediyorum"

Batuhan İşler'in babası İlyas İşler de kaymakamın bu güzel jesti karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, "Bir gün kaymakamımız köyümüze ve okulumuza ziyarete gelmişti. Batuhan'da makam aracını görünce çok beğenmiş ve çizmek istemiş. Çizdikten sonrada öğretmenine göstermiş ve öğretmeni de bu resmin fotoğrafını çekerek kaymakamımıza göndermiş. Kaymakam beyde resmi görmüş ve beğenmiş. Çocuğumu mutlu etmek istemiş sağ olsun. Bugünde makam aracı evimize geldi ve oğlumu alarak okuluna götürdü. Biz bu duyarlı davranış karşısında çok mutlu olduk. Böyle bir şeye vesile oldukları ve çocuğumuzu sevindirdikleri için öğretmenimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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