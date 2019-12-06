Bursa'da başından vurulan polis memuru şehit oldu
|06 Aralık 2019 15:36
|Yazdır
Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde başından vurulduktan sonra hastanede tedavi altına alınan polis memuru şehit oldu.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen salı akşamı gerçekleşen olayda başından yaralanan Alaattin Özdemir'in Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Şehit polis memurumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
- Olay
Yıldırım ilçesinde, geçen salı akşamı iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan M.D. tarafından vurulmuştu.
Başından yaralanan Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Gözaltına alınan M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diş hekimlerine saldıran şüpheli tutuklandı
06 Aralık 2019 16:34
|Doktorlar dahil 31 kişiye ilaç yolsuzluğundan tutuklama
06 Aralık 2019 16:11
|Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada
06 Aralık 2019 15:50
|CTE'den Ceren Özdemir'in katili ile ilgili açıklama
06 Aralık 2019 15:46
|Sulama kanalına düşen avukatın cansız bedenine ulaşıldı
06 Aralık 2019 15:33
|21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
06 Aralık 2019 15:07
|Belediye Başkanına bıçakla saldıran kişi tutuklandı
06 Aralık 2019 14:58
|Cephanelik gibi otomobil
06 Aralık 2019 14:18
|Malatya'da mahrem operasyonda 17 zanlıdan 1'i tutuklandı
06 Aralık 2019 12:58
|Diyanet'ten, İYİ Parti'li vekil hakkında suç duyurusu
06 Aralık 2019 12:21