Uyarılarımız dikkate alındı... KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı
|06 Aralık 2019 15:49
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Dün memurlar.net'te yer alan haberde, mükerrer başvuruların olmaması için KPSS 2019/6 tercih sonuçlarının acilen açıklanması gerektiği dile getirilmişti. ÖSYM, yaptığımız uyarıyı dikkate alıp, KPSS 2019/6 tercih sonuçlarını açıkladı.
KPSS-2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçları
KPSS 2019/6 ile yerleşen adayların yazışmaları için TIKLAYINIZ
KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)