Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır		 
'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'		 
BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama		 
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti		 
KKTC'ye İHA ve SİHA sevkiyatı iddiaları yalanlandı		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenmesinin hukuken mümkün olduğuna dair görüş verdi.
 16 Aralık 2019 00:05
Yazdır
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin vefatından dolayı ölüm yardımı ödenmesini hukuken uygun görmedi.

İŞTE BAKANLIK GÖRÜŞÜ

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacak
10 Aralık 2019 14:04		 Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
09 Aralık 2019 00:03
İşe başlamadan önce doğum yapan sözleşmeli personele, doğum izni verilmez mi?
20 Kasım 2019 14:03		 Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?
18 Kasım 2019 00:03
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
13 Kasım 2019 09:21		 Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?
11 Kasım 2019 14:05
TYP çalışma süresi, sözleşmeli hizmet süresinden sayılır mı?
08 Kasım 2019 10:10		 Hizmet sözleşmesini fesih eden 4/B'liye iş sonu tazminatı ödenir mi?
14 Ekim 2019 14:06
Sözleşmeli personel askere giderken ücretini brüt tutar üzerinden mi geri öder?
04 Ekim 2019 00:04		 4/B'linin aldığı hastalık raporu, 3+1 süresinde değerlendirilir mi?
01 Ekim 2019 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:20 - Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı00:21 - 'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'00:05 - Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?00:02 - 16 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - 50TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo00:00 - İş makineleri sınav ücretleri açıklandı22:30 - Sahibinden 'kelepir' ada22:20 - Topraksız tarımla fide üretti, siparişlere yetişemiyor22:12 - Ediz bebek kör olmaktan lazer tedavisiyle kurtuldu22:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
22:00 - 'Özel bankalar 'Kredi ister misiniz?' diye gezmeye başladı'21:54 - MEB, YÖK, ÖSYM ve 127 üniversitenin bütçeleri kabul edildi21:47 - Eşini dövme diye uyaran komşusunu silahla yaraladı21:41 - 326 gün önce kaybolmuştu, ilk iz bulundu!21:36 - Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi21:30 - Sivas'ta zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı21:24 - Aksakal, DSP Genel Başkanlığına yeniden seçildi21:18 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'İstiklal Marşı' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
İş makineleri sınav ücretleri açıklandı
50TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo
16 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üçüzler 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam