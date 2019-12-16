Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenmesinin hukuken mümkün olduğuna dair görüş verdi.
|16 Aralık 2019 00:05
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin vefatından dolayı ölüm yardımı ödenmesini hukuken uygun görmedi.
İŞTE BAKANLIK GÖRÜŞÜ
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacak
10 Aralık 2019 14:04
|Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremez
09 Aralık 2019 00:03
|İşe başlamadan önce doğum yapan sözleşmeli personele, doğum izni verilmez mi?
20 Kasım 2019 14:03
|Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?
18 Kasım 2019 00:03
|Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkı
13 Kasım 2019 09:21
|Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?
11 Kasım 2019 14:05
|TYP çalışma süresi, sözleşmeli hizmet süresinden sayılır mı?
08 Kasım 2019 10:10
|Hizmet sözleşmesini fesih eden 4/B'liye iş sonu tazminatı ödenir mi?
14 Ekim 2019 14:06
|Sözleşmeli personel askere giderken ücretini brüt tutar üzerinden mi geri öder?
04 Ekim 2019 00:04
|4/B'linin aldığı hastalık raporu, 3+1 süresinde değerlendirilir mi?
01 Ekim 2019 11:10